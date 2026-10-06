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Política Oddone | economía |

banco mundial a la baja

Uruguay necesita crecer por encima de 2,5% para sostener modelo de convivencia, sostuvo Oddone

Sostuvo que Uruguay necesita expandirse más de 2,5% para financiar bienestar, empleo e inversión; el pronóstico internacional quedó por debajo del 1,6% oficial.

Oddone expuso proyecciones para Uruguay.

Oddone expuso proyecciones para Uruguay.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay necesita que su economía crezca por encima de 2,5% para sostener su modelo de convivencia, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante su intervención en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

La advertencia coincidió con la publicación de una nueva proyección del Banco Mundial (BM), que estima que el producto interno bruto (PIB) aumentará 1,2% en 2026, menos que el 1,6% previsto por el Gobierno y que el promedio regional de 2,2%.

Oddone, en su intervención, destacó que Uruguay conserva el menor riesgo país de la región, ha mejorado el perfil de su deuda, mantiene expectativas de inflación alineadas con la meta y ofrece estabilidad en un escenario internacional incierto. También mencionó los avances de inserción internacional, como el acuerdo Mercosur-EFTA, el acercamiento al acuerdo transpacífico y los vínculos con la OCDE e India.

Sostuvo que el país creó más de 9.500 puestos de trabajo durante los primeros ocho meses del año y que los ingresos de los hogares alcanzaron máximos históricos.

Proyección para Uruguay

Simultáneamente, se conocieron este martes las proyecciones del Banco Mundial. Para Uruguay proyecta una mejora gradual: 1,8% en 2027 y 2% en 2028. El organismo atribuye el bajo dinamismo regional a la incertidumbre mundial, el reducido espacio fiscal y los costos reales del endeudamiento, pero sostiene que las políticas de productividad, inversión y formación pueden elevar el potencial.

Sostiene el BM que la discusión no debería reducirse a esperar una gran inversión externa. El crecimiento depende también de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para innovar, acceder al crédito y vender fuera del país; de la infraestructura; de la formación de trabajadores; de la competencia y de la incorporación tecnológica. La apertura comercial produce oportunidades, pero sus beneficios no aparecen automáticamente ni se distribuyen de manera uniforme.

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