Uruguay necesita crecer por encima de 2,5% para sostener modelo de convivencia, sostuvo Oddone

Sostuvo que el país creó más de 9.500 puestos de trabajo durante los primeros ocho meses del año y que los ingresos de los hogares alcanzaron máximos históricos.

Proyección para Uruguay

Simultáneamente, se conocieron este martes las proyecciones del Banco Mundial. Para Uruguay proyecta una mejora gradual: 1,8% en 2027 y 2% en 2028. El organismo atribuye el bajo dinamismo regional a la incertidumbre mundial, el reducido espacio fiscal y los costos reales del endeudamiento, pero sostiene que las políticas de productividad, inversión y formación pueden elevar el potencial.

Sostiene el BM que la discusión no debería reducirse a esperar una gran inversión externa. El crecimiento depende también de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para innovar, acceder al crédito y vender fuera del país; de la infraestructura; de la formación de trabajadores; de la competencia y de la incorporación tecnológica. La apertura comercial produce oportunidades, pero sus beneficios no aparecen automáticamente ni se distribuyen de manera uniforme.