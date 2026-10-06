Uruguay necesita que su economía crezca por encima de 2,5% para sostener su modelo de convivencia, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante su intervención en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
banco mundial a la baja
Uruguay necesita crecer por encima de 2,5% para sostener modelo de convivencia, sostuvo Oddone
Sostuvo que Uruguay necesita expandirse más de 2,5% para financiar bienestar, empleo e inversión; el pronóstico internacional quedó por debajo del 1,6% oficial.