Quién es Agustín Cuello, el joven de 20 años que se fugó del INISA

Agustín Cuello, de 20 años, se fugó nuevamente del centro Belloni del Inisa durante la madrugada de este martes. El joven cumple una pena por un homicidio cometido cuando era menor de edad y está vinculado a otros delitos, entre ellos el asesinato de un policía de la Guardia Republicana.
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Cuello escapó tras romper unos barrotes y saltar un muro del centro. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se alejó del lugar corriendo.
Esta es la segunda fuga de Cuello del Inisa. La primera ocurrió en febrero de 2025, cuando escapó junto a otro interno. En ese momento cumplía pena por un homicidio cometido cuando era menor de edad.
Poco después de aquella fuga, el joven que había escapado junto a Cuello apareció muerto. La Policía sospechó que Cuello podía estar relacionado con ese homicidio.
El prontuario de Cuello
En julio de 2025, Cuello participó de una rapiña contra un efectivo de la Guardia Republicana. El policía se encontraba vestido de civil cuando fue abordado por cuatro delincuentes, entre ellos un menor de edad, que intentaron robarle la moto.
Durante el asalto, uno de los integrantes de la banda, que no era Cuello, le disparó en la cabeza al efectivo. El policía falleció horas después.
Semanas más tarde, la Policía realizó varios allanamientos en la zona de la Cruz de Carrasco y detuvo a los integrantes de la banda, incluido Cuello. Tras su detención, regresó al centro Belloni del Inisa para continuar cumpliendo la pena por el homicidio cometido cuando era menor de edad.
Luego de la nueva fuga, la Policía intensifica la búsqueda para localizar y detener a Cuello.