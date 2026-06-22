Oddone defendió una estrategia basada en crecimiento económico, estabilidad y protección social

Según explicó, la estrategia del gobierno se apoya en varios pilares: abrir la economía, consolidar la estabilidad, aumentar la competitividad, reducir el costo de vida y mejorar la atención a los sectores más vulnerables de la población, particularmente la infancia y aquellas personas que permanecen fuera de los mecanismos formales de protección social.

“Lo que hemos hecho es poner sobre la mesa el rumbo que la política económica pone sobre la mesa. Eso es acelerar el crecimiento y reenfocar y fortalecer la matriz de protección social”, afirmó el ministro al resumir su exposición.

Una economía “en movimiento”

Para respaldar la orientación adoptada por el gobierno, Oddone presentó una serie de indicadores que, a su juicio, muestran una evolución favorable de la economía.

Señaló que el producto interno bruto creció durante el último año a un ritmo cercano al doble del promedio registrado en la década anterior, mientras que se generaron 26.000 nuevos puestos de trabajo. También destacó un aumento del salario real de 2,3%, incrementos en las pasividades, la creación de unas 3.000 empresas, el cumplimiento de las metas fiscales y una inflación que calificó como la más baja de los últimos veinte años.

El ministro sostuvo que estos resultados demuestran que es posible compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados.

No obstante, reconoció que el país enfrenta dificultades persistentes. Entre ellas mencionó los problemas de competitividad, que definió como desafíos de larga data y que, según indicó, requieren reformas orientadas a mejorar la productividad y la eficiencia tanto del sector público como del privado.

Más protección social

Otro de los aspectos destacados de la comparecencia estuvo vinculado a las medidas que el gobierno prevé impulsar en materia social.

Oddone informó que en las próximas semanas comenzará la tramitación parlamentaria de cambios destinados a unificar e incrementar las transferencias dirigidas a la infancia, una iniciativa que definió como uno de los compromisos prioritarios de la actual administración.

Además, señaló que el equipo económico presentó detalles sobre los mecanismos previstos para habilitar el retiro anticipado dentro del sistema previsional y sus implicancias fiscales.

De esta forma, el gobierno busca vincular las políticas de crecimiento con una ampliación de la cobertura social para sectores que hoy presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

La discusión sobre las AFAP

Consultado sobre los cuestionamientos de la oposición respecto al futuro del sistema previsional y de las AFAP, el ministro aseguró que existe una instancia formal de trabajo entre el gobierno y las administradoras.

Explicó que hace más de un mes se estableció un cronograma de negociación para analizar aspectos vinculados a las inversiones, las comisiones, la regulación y el funcionamiento general del sistema.

Sin embargo, aclaró que las partes acordaron no realizar anuncios hasta que culminen las conversaciones y se conozcan las conclusiones del proceso.

“Está en proceso de negociación y eso lo vamos a informar probablemente en los próximos 15 días”, indicó.

Un equilibrio entre crecimiento y responsabilidad fiscal

Otro de los temas abordados durante la interpelación fue el gasto público.

Ante los reclamos de la oposición para que el gobierno descarte incrementos del gasto, Oddone sostuvo que la administración mantendrá las metas fiscales previstas, aunque defendió la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestales para financiar prioridades definidas por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, explicó que parte de los recursos destinados a nuevas políticas sociales surgirán de la redistribución de partidas existentes y de ajustes en gastos corrientes.

El ministro también cuestionó las visiones que promueven políticas de austeridad estricta y señaló que un ajuste excesivo puede afectar la actividad económica y el empleo.

“La política fiscal es un delicado equilibrio entre la promoción del crecimiento y la estabilidad de las finanzas públicas”, afirmó.

Empleo y desafíos pendientes

Aunque destacó la creación de puestos de trabajo registrada durante el último año y en los primeros meses de 2026, Oddone reconoció que persisten dificultades en algunos sectores productivos y regiones del país.

Por ese motivo defendió la reciente Ley Integral de Empleo, aprobada por el Parlamento, como una herramienta destinada a mejorar las oportunidades laborales de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Según señaló, el desafío consiste en preservar un equilibrio entre la evolución de los precios, la competitividad y la generación de empleo en un contexto internacional que continúa siendo incierto.

La comparecencia dejó en claro que el gobierno pretende instalar una narrativa basada en la combinación de crecimiento económico, estabilidad fiscal y expansión de la protección social. Para Oddone, ese es el camino que permitirá sostener la actividad económica y, al mismo tiempo, atender las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad.