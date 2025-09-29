Oddone exonerará a las Zonas Francas siguiendo el libreto de la OCDE, ¿Quién paga la cuenta?

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció con satisfacción que el gobierno presentará modificaciones en la propuesta de aplicación del Impuesto Mínimo Global incluida en el proyecto de ley de Presupuesto. Confirmó que las empresas instaladas en zonas francas quedarán exentas del impuesto mínimo global. Se trata de compañías que facturan más de 750 millones de euros al año.