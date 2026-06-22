Este lunes interpelan al ministro Oddone: para la oposición la economía "está estancada"

Diálogo social y política monetaria

Botana dijo a La Diaria que otro tema en el que hará énfasis será “evitar duplicaciones en los ministerios”, porque hay “oficinas repetidas”. El senador apuntó que también pondrá sobre la mesa de la interpelación lo surgido en el marco del Diálogo Social, en particular, las recomendaciones para el régimen de las AFAP. En ese sentido, sostuvo que “lo más grave es la inestabilidad a partir de la incertidumbre que se genera”, así como “la existencia de un riesgo real”. “Si eliminamos a la competencia y la plata que hoy está segurita la ponemos en manos del Estado… ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si en el año 2002 la plata hubiera estado en manos del Estado? No hubiera quedado nada”, afirmó.

Botana dijo que también tocará el tema de la política monetaria. Pero, en este caso, dice que “es más lo que habría que no hacer”, porque “se está interviniendo indebidamente”. Subrayó que sobre eso “habrá que discutir” porque, “para el país”, el dólar tendría que estar “un poquito más fuerte”.

Por último, sobre el tipo de debate que espera que se dé en la sesión, Botana dijo que “la interpelación es, por su naturaleza, más o menos picante”, pero puntualizó que “no va a ser una guerra”. “La idea es que surjan algunas verdades, que las podamos construir desde las distintas ópticas, y que eso ayude”, finalizó.