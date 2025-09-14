Julia Paternain: "Mi corazón es de Uruguay, toda mi sangre es uruguaya" (video)

“Uruguay es un país tan pequeño, tiene tres millones de personas, así que esto realmente significa mucho para todos. Me encanta poder representarlo, son todos muy amables conmigo y me llena de orgullo”, agregó.

La atleta logró la medalla de bronce en Japón y mostró su orgullo de representar a Uruguay y convertirse en un modelo a seguir para niños y niñas que elijan el atletismo.

Atletismo en Uruguay

“Espero que los atletas más jóvenes puedan ver que tienen un modelo a seguir. Para hacer atletismo lo único necesitás es tener un par de championes y empezar a correr. Cualquiera lo puede hacer, yo inicié mi carrera con 16 años, es solo proponérselo”, aseguró.

Comentó que se mudó a Inglaterra cuando tenía 2 años donde , creció y llegó a correr por Gran Bretaña a nivel juvenil

Posteriormente la atleta fue reclutada por la Universidad de Penn State de la NCAA de Estados Unidos: “Estuve allí durante 2 años y con la pandemia del COVID, decidí cambiarme a la Universidad de Arkansas, donde estuve tres años”.

“Más tarde me mudé a California durante un año y me tomé un descanso mientras intentaba descubrir qué quería hacer, ya que a esa altura entrenaba sola, no tenía entrenador, ni nada. Era solo descubrir la vida como lo haces cuando te gradúas”, recordó.

Comentó que sus padres son profesores y viven en Seatlle y Ohio: “Cuando pueden se juntan y me visitan a mi que estoy en Arizona aprovechando para entrenar en la altura. Ahora quiero poder ir allá en unos meses a visitar a mi primos y tíos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1967080894377918769&partner=&hide_thread=false Julia Paternain corría su segunda maratón. Se fijó como primera meta terminarla, como segunda llegar entre las 30 primeras y como máxima ambición finalizar entre las 8 mejores.

Así relataron los españoles su sorpresa al cruzar la línea y ser bronce!

pic.twitter.com/SXnsvAxjmy — Alejandro Figueredo (@afigue2010) September 14, 2025

Correr en Uruguay

Por último expresó su deseo de venir a correr al país.

“Me encantaría estar en una de las carreras en Uruguay. Al vivir en Arizona es un viaje largo, con jet lag, cansancio, pero si la oportunidad se da, me gustaría hacerlo un día”, concluyó.