Venezuela denuncia que EEUU realiza vuelos clandestinos de inteligencia sobre su territorio

"Eso siempre ha ocurrido solo que ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y exploración contra la República Bolivariana de Venezuela, y en septiembre todos los días", comentó.

En tiempo real

El ministro detalló que entre los aviones que realizan estos vuelos se encuentran el RC-135 que hace reconocimiento de inteligencia estratégica y diseñado para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas.

"Su alcance llega territorio venezolano interno, mediante sistema de inteligencia electrónica y de señales, radares, cámaras, sensores avanzados y alcanza una velocidad máxima de 951 kilómetros, aproximadamente por hora", explicó.

Asimismo, están el Boeing KC-135 Stratotanker y el E-3 Sentry, encargados de suministrar combustible durante el vuelo y del sistema de alerta y control aerotransportado, respectivamente.

Ante ello, Padrino manifestó que Venezuela realiza sus procesos de inteligencia interna y se encuentra preparada para cada uno de estos vuelos militares de EEUU.

De igual manera, aseguró que su país está en cuenta de cada acción que realiza EEUU, así como del despliegue que tiene la nación norteamericana en el Mar Caribe "con toda la intención de sembrar una guerra".

Agresión a Venezuela

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

(Sputnik)