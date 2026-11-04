Oddone y los pilares del gobierno: disciplina fiscal y foco en los sectores más vulnerables

Durante una entrevista concedida a la televisión argentina, el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, expuso de forma exhaustiva la hoja de ruta que guía las decisiones del equipo económico bajo la presidencia de Yamandú Orsi. El jerarca subrayó que la gestión busca conjugar el rigor en las variables macroeconómicas con una impronta pragmática y con la protección constante de quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad.
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Al repasar la trayectoria y visión política de la fuerza de gobierno, Oddone enfatizó que en las administraciones del Frente Amplio existe una "conciencia absoluta" respecto a la trascendencia de mantener la estabilidad económica. En ese marco, señaló que el orden macroeconómico, la disciplina fiscal estricta y el control para asegurar una baja inflación constituyen elementos centrales e irrenunciables para garantizar el desarrollo sostenible del país.
Combatir la desigualdad
No obstante, el titular de Economía remarcó que dicho equilibrio presupuestario no persigue un fin puramente técnico, sino que se complementa indispensablemente con la búsqueda de cohesión social. Para el ministro, combatir la desigualdad de manera ferviente resulta prioritario, entendiendo que el crecimiento no se sostiene de forma aislada si no va acompañado de justicia social y oportunidades equitativas para la población.
En tal sentido, Oddone profundizó en la necesidad de estructurar un esquema armónico entre las dinámicas del mercado y el rol del Estado. Explicó que es fundamental brindar señales claras y transparentes para que los agentes económicos inviertan con certidumbre y expectativas positivas, pero advirtió que ningún modelo económico logra legitimidad ni permanencia a lo largo del tiempo si olvida que la cohesión social es la base que le da sustentabilidad política.
Finalmente, al abordar el criterio rector con el que se toman las medidas diarias en el Ministerio de Economía y Finanzas, el jerarca reconoció que toda política pública genera ganadores y perdedores. Frente a este escenario, aseguró que la orientación de la cartera consiste en actuar con máxima flexibilidad y pragmatismo, pero aplicando siempre un principio ético básico: ante cualquier duda o conflicto de intereses, las decisiones de gobierno deben discriminar favorablemente a los actores más débiles, garantizando que el clima de negocios no se traduzca en desprotección para los sectores con menor margen de maniobra.