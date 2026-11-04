Oddone y los pilares del gobierno: disciplina fiscal y foco en los sectores más vulnerables

En tal sentido, Oddone profundizó en la necesidad de estructurar un esquema armónico entre las dinámicas del mercado y el rol del Estado. Explicó que es fundamental brindar señales claras y transparentes para que los agentes económicos inviertan con certidumbre y expectativas positivas, pero advirtió que ningún modelo económico logra legitimidad ni permanencia a lo largo del tiempo si olvida que la cohesión social es la base que le da sustentabilidad política.

Finalmente, al abordar el criterio rector con el que se toman las medidas diarias en el Ministerio de Economía y Finanzas, el jerarca reconoció que toda política pública genera ganadores y perdedores. Frente a este escenario, aseguró que la orientación de la cartera consiste en actuar con máxima flexibilidad y pragmatismo, pero aplicando siempre un principio ético básico: ante cualquier duda o conflicto de intereses, las decisiones de gobierno deben discriminar favorablemente a los actores más débiles, garantizando que el clima de negocios no se traduzca en desprotección para los sectores con menor margen de maniobra.