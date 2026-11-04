Senado aprobó que los legisladores deban rendir cuentas de los viáticos

En concreto, el proyecto incorpora a texto expreso que tanto el Poder Legislativo como “los cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales” deberán acoplarse a la normativa vigente (Ley 19.924), que establece que, “en caso de corresponder”, los funcionarios “deberán entregar los excedentes del viático asignado ante la oficina respectiva”.

Al momento de la votación, Caggiani señaló que se trata de una ley que “viene detrás”, ya que, “en términos generales, el comportamiento de los legisladores en general ha ido variando y ha ido mejorando”. “Hoy creo que la gran mayoría de los legisladores tiene una conducta que se adapta a esta norma”, resaltó.

Iniciativa pasó a Diputados

Si bien fue aprobado por unanimidad, en la discusión en particular del articulado hubo diferencias entre el oficialismo y la oposición. La iniciativa todavía tiene que tratarse en la Cámara de Diputados.

El proyecto presentado por Caggiani busca modificar el artículo 46 de la ley 19.924, que regula la liquidación y rendición de viáticos para funcionarios comprendidos en los incisos del Presupuesto Nacional. La norma propuesta plantea la obligación de parlamentarios y ediles que perciban viáticos por misiones en el exterior o comisiones de servicio en el país, de rendir cuentas y devolver los excedentes de viáticos.