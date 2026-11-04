Con el objetivo de blindar cada una de las actividades oficiales y asegurar la masiva participación ciudadana, el Ministerio del Interior, en articulación con el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) y la Iglesia Católica, presentó los detalles del operativo de seguridad diseñado para la histórica visita del papa León XIV al país.
Despliegue histórico
Ministerio del Interior movilizará a 5.000 policías para la seguridad durante la visita del papa León XIV
El operativo interinstitucional coordinará a 36 unidades policiales y contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas en el control del espacio aéreo y marítimo.