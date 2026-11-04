Ministerio del Interior movilizará a 5.000 policías para la seguridad durante la visita del papa León XIV

Por su parte, el director del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo Pereira, detalló la participación de las Fuerzas Armadas, explicando que el componente militar operará en dos dominios estrictos: el control del mar y las aguas territoriales, y la vigilancia integral del espacio aéreo durante el desarrollo de la agenda papal.

Recomendaciones de movilidad urbana

Ante la magnitud del evento y las inevitables afectaciones sobre las principales arterias de tránsito y rutas nacionales por donde circulará la comitiva oficial, las autoridades enfatizaron la necesidad de colaborar con el orden público. El subdirector ejecutivo de la Policía, Robert Tarocco, instó a la ciudadanía a desplazarse con prudencia y anticipación, recomendando consultar de forma permanente los canales oficiales para monitorear los desvíos y cortes preventivos vigentes.