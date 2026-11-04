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Sociedad policía | papa |

Despliegue histórico

Ministerio del Interior movilizará a 5.000 policías para la seguridad durante la visita del papa León XIV

El operativo interinstitucional coordinará a 36 unidades policiales y contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas en el control del espacio aéreo y marítimo.

Ministerio del Interior presentó operativo de la Policía para la visita del papa.

Ministerio del Interior presentó operativo de la Policía para la visita del papa.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción de Caras y Caretas

Con el objetivo de blindar cada una de las actividades oficiales y asegurar la masiva participación ciudadana, el Ministerio del Interior, en articulación con el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) y la Iglesia Católica, presentó los detalles del operativo de seguridad diseñado para la histórica visita del papa León XIV al país.

La estrategia, calificada por las autoridades como un "despliegue histórico en todos los rincones del país", movilizará de forma directa a unos 5.000 efectivos policiales y pondrá en marcha un sistema de monitoreo tecnológico centralizado en las zonas clave del territorio nacional.

Coordinación operativa y despliegue territorial

Durante la presentación oficial encabezada por las máximas autoridades de la cartera de seguridad, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, precisó que en el plan preventivo y de reacción intervendrán un total de 36 unidades. La cobertura abarcará a 19 Jefaturas Departamentales —con especial foco en Montevideo, Canelones, Florida y Paysandú— y 17 direcciones nacionales y generales. Todo el recurso humano estará respaldado por un centro de gestión integrado de tecnología que supervisará en tiempo real el movimiento de las caravanas y las concentraciones públicas.

Por su parte, el director del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo Pereira, detalló la participación de las Fuerzas Armadas, explicando que el componente militar operará en dos dominios estrictos: el control del mar y las aguas territoriales, y la vigilancia integral del espacio aéreo durante el desarrollo de la agenda papal.

Recomendaciones de movilidad urbana

Ante la magnitud del evento y las inevitables afectaciones sobre las principales arterias de tránsito y rutas nacionales por donde circulará la comitiva oficial, las autoridades enfatizaron la necesidad de colaborar con el orden público. El subdirector ejecutivo de la Policía, Robert Tarocco, instó a la ciudadanía a desplazarse con prudencia y anticipación, recomendando consultar de forma permanente los canales oficiales para monitorear los desvíos y cortes preventivos vigentes.

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