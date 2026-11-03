El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) recibió este martes la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro, en el que murieron tres buzos y un cuatro debió ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo.
accidente en fray bentos
Defensa recibió informe de urgencia con elementos de relevancia sobre la muerte de los buzos
El informe se mantiene en reserva por parte de las autoridades debido a que todavía prosigue la investigación interna en torno a los hechos.