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Política

accidente en fray bentos

Defensa recibió informe de urgencia con elementos de relevancia sobre la muerte de los buzos

El informe se mantiene en reserva por parte de las autoridades debido a que todavía prosigue la investigación interna en torno a los hechos.

Defensa recibió informe.

Defensa recibió informe.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) recibió este martes la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro, en el que murieron tres buzos y un cuatro debió ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

Indica la cartera que "la 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa".

Por el momento, agrega, el contenido del informe "se mantendrá en reserva a efectos de preservar la garantía del secreto de las actuaciones de la Investigación Administrativa, conforme a las disposiciones vigentes, así como el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia".

Agrega que la Fiscalía General de la Nación "lleva adelante su propia investigación y, como corresponde, recibirá de este Ministerio toda la colaboración que requiera".

Sánchez sobre el incidente

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la muerte de tres militares que fallecieron en Fray Bentos. “Es un evento muy triste. Estamos hablando de que perdimos a tres soldados que han comprometido su vida y su profesión al servicio del país y lamentablemente en un ejercicio perdieron la vida”, manifestó Sánchez.

Además, recordó que el Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional y confirmó que se inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades.

El accidente se registró el pasado jueves 29 de octubre durante un ejercicio de entrenamiento de buzos tácticos del Ejército en el muelle del Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.

Por razones que se trata de determinar cuatro de los militares desaparecieron en las aguas del río Uruguay, falleciendo tres de ellos. Uno fue rescatado y conducido a Montevideo donde se recupera.

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