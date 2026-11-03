Defensa recibió informe de urgencia con elementos de relevancia sobre la muerte de los buzos

Agrega que la Fiscalía General de la Nación "lleva adelante su propia investigación y, como corresponde, recibirá de este Ministerio toda la colaboración que requiera".

Sánchez sobre el incidente

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la muerte de tres militares que fallecieron en Fray Bentos. “Es un evento muy triste. Estamos hablando de que perdimos a tres soldados que han comprometido su vida y su profesión al servicio del país y lamentablemente en un ejercicio perdieron la vida”, manifestó Sánchez.

Además, recordó que el Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional y confirmó que se inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades.

El accidente se registró el pasado jueves 29 de octubre durante un ejercicio de entrenamiento de buzos tácticos del Ejército en el muelle del Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.

Por razones que se trata de determinar cuatro de los militares desaparecieron en las aguas del río Uruguay, falleciendo tres de ellos. Uno fue rescatado y conducido a Montevideo donde se recupera.