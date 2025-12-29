Oddone y Valcorba explicaron los cambios en la devolución del Fonasa

Cambios legales

Explicó el ministro que no se requieren cambios legales porque no introducen ninguna modificación en los derechos de los usuarios en tener devolución. “Hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio”, insistió el ministro.

Sostuvo que los “aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados”.

Por su parte, Vallcorba explicó que el costo promedio equivalente refleja cuánto le genera al Fondo Nacional de Salud la atención que provee a cada uno de los beneficiarios. Hasta el momento, se calcula “desde el momento en que la persona nace hasta que muere”.

Cobertura Fonasa

Indicó que hacerlo de esta manera “arroja un costo que termina siendo menor al que el seguro efectivamente enfrenta en la actualidad”. Recordó que el Fonasa se creó en 2008 y esto “quiere decir que ninguna persona mayor de 18 años ha tenido cobertura durante toda la vida”.

Agregó que al cierre del 2026, cuando el BPS compute todos los aportes realizados, tomará en cuenta el nuevo valor del CPE ($ 6.693) incrementado en 25% durante 12 meses.

"Si los aportes exceden ese valor (el usuario) va a tener derecho a la devolución y si no, no", afirmó.