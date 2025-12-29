Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Fonasa | Gabriel Oddone |

en salud

Oddone y Valcorba explicaron los cambios en la devolución del Fonasa

Sostuvieron que los cambios en la devolución del Fonasa se basan en una modificación del cálculo del costo de salud.

Oddone y Valcorba en conferencia de prensa.

Oddone y Valcorba en conferencia de prensa.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó en conferencia de prensa los cambios en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), anunciados la semana pasada por el presidente Yamandú Orsi. El ministro Gabriel Oddone y el subsecretario Martín Vallcorba señalaron que se trata de "un cambio en cómo se calcula el costo promedio”.

Aseguró Oddone que las dos administraciones anteriores no lo tomaron en cuenta, pero “la metodología actual está subestimando el costo promedio de los usuarios del sistema de salud y esa subestimación lleva a que las contribuciones de rentas generales tenían que estar pagando excesivas sobre el sistema de salud”.

Indicó que las modificaciones permiten una “estimación más precisa” que genera efectos a la baja en la devolución del Fonasa a los beneficiarios. “Es una modificación que tiene efectos relevantes en la discusión pública, pero nos permite subrayar que queremos mejorar en la relación entre lo que el sistema le brinda y lo que los usuarios contribuyen en él”, añadió.

Cambios legales

Explicó el ministro que no se requieren cambios legales porque no introducen ninguna modificación en los derechos de los usuarios en tener devolución. “Hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio”, insistió el ministro.

Sostuvo que los “aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados”.

Por su parte, Vallcorba explicó que el costo promedio equivalente refleja cuánto le genera al Fondo Nacional de Salud la atención que provee a cada uno de los beneficiarios. Hasta el momento, se calcula “desde el momento en que la persona nace hasta que muere”.

Cobertura Fonasa

Indicó que hacerlo de esta manera “arroja un costo que termina siendo menor al que el seguro efectivamente enfrenta en la actualidad”. Recordó que el Fonasa se creó en 2008 y esto “quiere decir que ninguna persona mayor de 18 años ha tenido cobertura durante toda la vida”.

Agregó que al cierre del 2026, cuando el BPS compute todos los aportes realizados, tomará en cuenta el nuevo valor del CPE ($ 6.693) incrementado en 25% durante 12 meses.

"Si los aportes exceden ese valor (el usuario) va a tener derecho a la devolución y si no, no", afirmó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar