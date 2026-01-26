Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Negro |

En el ojo de la tormenta

Oficialismo respalda a Negro y califica de "ridículo" pedido de renuncia de la oposición

Cosse dijo que le parecía “absolutamente exagerado” que la oposición pidieran la renuncia de Negro, aunque reconoció que debe “regularizar la situación”.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Ignacio Izquierdo / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La vicepresidenta Carolina Cosse y el senador frenteamplista Gustavo González respaldaron al ministro del Interior, Carlos Negro, que está en el centro de la polémica por haber protagonizado un accidente con un motociclista. Negro, que circulaba en su auto particular por el barrio Cerrito de la Victoria, no respetó el cartel de Pare y tenía, además, la libreta de conducir vencida.

En la noche del sábado, Cosse dijo que le parecía “absolutamente exagerado” que representantes de la oposición pidieran la renuncia de Negro, aunque reconoció que debe “regularizar la situación”. De todas formas, dijo que no estaba “en los pormenores del asunto” y que deseaba que el motociclista lesionado esté bien y se recupere pronto.

"Pedir la renuncia es ridículo"

A su vez, el senador frenteamplista Gustavo González se refirió al tema este domingo en diálogo con Telemundo. “Es difícil acordarse de cuándo vence la libreta de conducir. Eso cualquier uruguayo o uruguaya lo sabe”, comentó y aseguró: “Pedir la renuncia de Negro por esto es ridículo”.

“Creo que la oposición está cada vez más ridícula con estas cosas. Miren, un hombre duro de la oposición, como es (Sebastián) Da Silva, ha dicho que para él pasa en las mejores familias, así lo dijo él, textual. Me parece que él razonó desde la perspectiva del sentido común. Entonces le pido a los que piden renuncia que mejor se preocupen por los grandes temas de la gente, que no es la libreta de conducir de Negro”, añadió.

El choque ocurrió el jueves en el cruce de León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, sobre las 18:00 horas. Negro se trasladaba en su vehículo particular. El juzgado de Faltas le dio a Negro 60 días para regularizar la libreta y deberá pagar una multa. El motociclista debió ser operado, pero ya fue dado de alta. El ministro lo visitó en el hospital el día viernes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar