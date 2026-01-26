Oficialismo respalda a Negro y califica de "ridículo" pedido de renuncia de la oposición

El ministro del Interior Carlos Negro, deberá presentar una licencia de conducir vigente en un plazo de 60 días, según resolvió en las últimas horas un juez de Faltas que intervino en el caso del accidente del jueves 22, cuando atropelló a un joven en moto en el Cerrito de la Victoria, y tenía el permiso vencido.
La vicepresidenta Carolina Cosse y el senador frenteamplista Gustavo González respaldaron al ministro del Interior, Carlos Negro, que está en el centro de la polémica por haber protagonizado un accidente con un motociclista. Negro, que circulaba en su auto particular por el barrio Cerrito de la Victoria, no respetó el cartel de Pare y tenía, además, la libreta de conducir vencida.
En la noche del sábado, Cosse dijo que le parecía “absolutamente exagerado” que representantes de la oposición pidieran la renuncia de Negro, aunque reconoció que debe “regularizar la situación”. De todas formas, dijo que no estaba “en los pormenores del asunto” y que deseaba que el motociclista lesionado esté bien y se recupere pronto.
"Pedir la renuncia es ridículo"
A su vez, el senador frenteamplista Gustavo González se refirió al tema este domingo en diálogo con Telemundo. “Es difícil acordarse de cuándo vence la libreta de conducir. Eso cualquier uruguayo o uruguaya lo sabe”, comentó y aseguró: “Pedir la renuncia de Negro por esto es ridículo”.
“Creo que la oposición está cada vez más ridícula con estas cosas. Miren, un hombre duro de la oposición, como es (Sebastián) Da Silva, ha dicho que para él pasa en las mejores familias, así lo dijo él, textual. Me parece que él razonó desde la perspectiva del sentido común. Entonces le pido a los que piden renuncia que mejor se preocupen por los grandes temas de la gente, que no es la libreta de conducir de Negro”, añadió.
El choque ocurrió el jueves en el cruce de León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, sobre las 18:00 horas. Negro se trasladaba en su vehículo particular. El juzgado de Faltas le dio a Negro 60 días para regularizar la libreta y deberá pagar una multa. El motociclista debió ser operado, pero ya fue dado de alta. El ministro lo visitó en el hospital el día viernes.