Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Ortuño | interpelación | Proyecto Neptuno

Interpelación

Oficialismo respaldó explicaciones de Ortuño y oposición cuestionó moción del FA

"Las decisiones del Poder Ejecutivo fueron adoptadas con el objetivo de proteger los recursos públicos al tiempo que se eviten graves consecuencias para la integralidad del derecho humano al agua", explicaron los diputados del FA en la moción que respaldó a Ortuño.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) presentó una moción para considerar como "satisfactorias" las respuestas del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien es interpelado desde la mañana de este martes por la cancelación del Proyecto Neptuno en Arazatí.

La moción del FA

La moción presentada por el oficialismo respaldó la cancelación del proyecto Neptuno y "reconoce el compromiso con el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana en base a los más altos estándares ambientales y de salud, que se suman a los aspectos financieros, constitucionales y de gestión plena en manos de la empresa pública OSE, que representan los cambios anunciados por el Poder Ejecutivo con relación al llamado proyecto Neptuno".

"Las decisiones del Poder Ejecutivo fueron adoptadas con el objetivo de proteger los recursos públicos al tiempo que se eviten graves consecuencias para la integralidad del derecho humano al agua, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución de la República", concluyeron.

En una conferencia de prensa, Ortuño ratificó que "esta es una excelente oportunidad para brindar la enorme cantidad de argumentos técnicos y políticos en relación a la decisión que ha adoptado el gobierno tendiente a asegurar el abastecimiento de de agua potable para el área metropolitana".

Además, el ministro de Ambiente afirmó que con esta decisión el gobierno está “cumpliendo con los compromisos asumidos en el programa” del FA.

Por su parte, el coordinador de la bancada oficialista, Mariano Tucci, sostuvo que "las explicaciones dadas por las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE son satisfactorias y están sustentadas en informes técnicos rigurosos, que representan una estrategia integral de la gestión asociada al derecho humano al agua, en calidad y cantidad suficiente para el abastecimiento de la zona metropolitana".

El cuestionamiento del interpelante

La moción del FA generó sorpresa y malestar entre los representantes de la oposición, principalmente del miembro interpelante Walter Cervini.

"Sorprendido, FA ingresa moción a las 17:51 para declarar satisfactorias las declaraciones del ministro. Aún siguen exponiendo, no han dado respuesta a las preguntas", escribió el diputado colorado en sus cuenta de X, quien fue formuló 47 preguntas al secretario de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Wcervini/status/1957928250812035545&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar