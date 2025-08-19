Oficialismo respaldó explicaciones de Ortuño y oposición cuestionó moción del FA

En una conferencia de prensa, Ortuño ratificó que "esta es una excelente oportunidad para brindar la enorme cantidad de argumentos técnicos y políticos en relación a la decisión que ha adoptado el gobierno tendiente a asegurar el abastecimiento de de agua potable para el área metropolitana".

Además, el ministro de Ambiente afirmó que con esta decisión el gobierno está “cumpliendo con los compromisos asumidos en el programa” del FA.

Por su parte, el coordinador de la bancada oficialista, Mariano Tucci, sostuvo que "las explicaciones dadas por las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE son satisfactorias y están sustentadas en informes técnicos rigurosos, que representan una estrategia integral de la gestión asociada al derecho humano al agua, en calidad y cantidad suficiente para el abastecimiento de la zona metropolitana".

El cuestionamiento del interpelante

La moción del FA generó sorpresa y malestar entre los representantes de la oposición, principalmente del miembro interpelante Walter Cervini.

"Sorprendido, FA ingresa moción a las 17:51 para declarar satisfactorias las declaraciones del ministro. Aún siguen exponiendo, no han dado respuesta a las preguntas", escribió el diputado colorado en sus cuenta de X, quien fue formuló 47 preguntas al secretario de Estado.