Intervención de Ortuño: "Convencidos de que el gobierno adoptó la mejor solución"

Ortuño señaló que el Ejecutivo “adoptó la mejor solución para el país y para las uruguayas y uruguayos” al priorizar obras que garanticen el suministro a más de 1,8 millones de personas que viven en el área metropolitana y la Costa de Oro. El ministro afirmó que esta decisión permitirá realizar “el conjunto de obras de infraestructura de abastecimiento de agua potable más importantes de las últimas décadas” y aseguró que, una vez concluidas, el sistema podrá satisfacer la demanda creciente prevista hasta 2045 y enfrentar futuras crisis hídricas.

El jerarca subrayó además que la iniciativa genera un ahorro significativo de recursos económicos y asegura que el servicio seguirá siendo prestado por la empresa pública OSE, cumpliendo así con lo dispuesto por la Constitución.

El ministro recordó que la crisis hídrica de 2023 demostró la vulnerabilidad del sistema y reafirmó la necesidad de políticas públicas e inversiones para garantizar que el acceso al agua potable sea un derecho humano efectivamente protegido por el Estado. “Hoy tenemos la satisfacción de decir que con la decisión adoptada por el gobierno, el abastecimiento de agua potable para más de 1,8 millones de uruguayas y uruguayos estará asegurado”.