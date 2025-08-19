El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, inició luego de las 14 horas su intervención en la interpelación convocada por la Cámara de Diputados en torno a la suspensión del Proyecto Neptuno, luego de que el diputado colorado Walter Cervini, miembro interpelante, planteara las objeciones a la decisión. En su exposición, el jerarca destacó la importancia de la medida adoptada por el gobierno para asegurar el abastecimiento de agua potable.
Interpelación por neptuno
Intervención de Ortuño: "Convencidos de que el gobierno adoptó la mejor solución"
Ortuño defendió la suspensión del Proyecto Neptuno y afirmó que la decisión garantiza agua potable segura a 1,8 millones de uruguayos que viven en la zona metropolitana.