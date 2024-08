Ojeda criticó a Manini por "subirse" a la propuesta de Zubía "sin darle crédito"

Esto generó la reacción de los colorados. Andrés Ojeda dijo en declaraciones de prensa que Zubía “siempre ha propuesto, desde que asumió el Gobierno en 2020 porque estaba en el Compromiso por el País” que firmó la coalición. Y agregó que no había estudiado en profundidad la iniciativa cabildante “No las he visto, yo hoy no guío mi agenda por el resto de los candidatos” justificó.