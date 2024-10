Ojeda la "embarró" y terminó pidiendo disculpas

"Me tienen podrido", dijo Ojeda

En Sarandí la periodista Ana María Mizrahi le preguntó por la entrevista realizada por Brocal en el programa de radio Doble Click (Del Sol), en la que el colorado afirmó que conocía a la chica que aparecía en la campaña que denuncia como falsa.

“No voy a dar más explicaciones hoy del tema, me tienen podrido, me cansaron”, dijo, en referencia a la joven de origen estadounidense que apareció en el video denunciado públicamente por el presidenciable como parte de una campaña de fake news orquestada por el frenteamplista Yamandú Orsi.

Para el presidenciable es “evidente” que “el video está buscando un golpe electoral directo". “Yo no voy a permitir más que me usen a nadie de alrededor mío ni de mi vida privada para pegarme, ya está”, sumó.

“A mí todo lo que quieran. Ahora, que me adjudiquen determinada calidad de relación, porque que me digan que es mi prometida, que le di un anillo el martes. Este año nada más me sindicaron tres novias”, cuestionó.

Ojeda también planteó que tomará sus decisiones de pareja “personalmente”. “Ahora, si me van a escrachar a cada novia me van a condenar a morir soltero, señores, les digo ya”, valoró.