INE corrigió cifras de Censo 2023 y detectó 34 mil personas más viviendo en asentamientos

* Del total, 1.694.478 son hombres y 1.804.973 son mujeres.

Comparando con el censo de 2011, se registra una mejoría en varios datos significativos. Por ejemplo, en saneamiento, el guarismo pasó, entre un censo y otro, de 5,1 a 4,9 entre quienes no cuentan con el servicio.

En conservación de alimentos (heladeras) 6,1% de la población no tenía este electrodoméstico en 2011, mientras que en el actualidad el registro bajó a 3,7%.

En calefacción también se detectó una disminución de los hogares que no cuentan con estos dispositivos para tal fin, pasando de 13,0% en 2011 a 12,2% en 2023.

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Detalles del proceso del INE del Censo Combinado al Ponderado

El director del INE, Marcelo Bisogno, detalló el proceso para pasar del Censo Combinado al Ponderado, como forma de alcanzar a la población no censada que alcanzó a un 10,3%, unas 350.000 personas. Esta omisión va en crecimiento en todo el mundo y, en Uruguay, se da mayoritariamente en jóvenes de 25 a 35 años y en estratos socioeconómicos bajos, explicó.

Precisamente, con el objetivo de completar la cobertura del Censo 2023, el INE implementó inicialmente una estrategia basada en registros administrativos mediante un algoritmo de “señales de vida”, incorporando personas al conteo censal, a partir de información proveniente de distintas fuentes del Estado (educación, pago de servicios públicos, salud, etc.)

Este procedimiento, denominado “Censo Combinado”, permitió completar las estimaciones de población nacional y departamental, preservando la estructura demográfica por sexo y edad.

Análisis de microdatos y la incorporación del sistema de ponderadores

La nueva versión de los microdatos incorpora un sistema de ponderadores que permite representar estadísticamente al total de la población, a partir de los hogares efectivamente censados, mediante información completa sobre todas las variables relevadas.

Este mecanismo de ponderación toma como referencia la estructura poblacional por sexo y edad a nivel nacional y departamental proveniente del Censo Combinado, utilizándola como insumo de calibración.

De esta forma, la nueva construcción metodológica se apoya en los aportes previos del Censo Combinado, perfeccionando la capacidad analítica de los microdatos y mitigando sesgos de omisión detectados por la Encuesta Post Censal.

Los técnicos del INE explicaron que la incorporación de estos ponderadores no implica modificaciones en las estimaciones de población nacional ni departamental, ni en la distribución por sexo y edad ya difundida oficialmente. Sí introduce ajustes necesarios en las estimaciones por tamaño de localidad, y en otros atributos censales, contribuyendo a reducir sesgos vinculados a la urbanicidad y mejorando la representatividad estadística de la información.

Datos confiables e imprescindibles para gestionar políticas públicas

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, resaltó el valor de contar con datos confiables en el país y especialmente para la OPP, es clave a la hora de asignar recursos a los municipios.

“Es una tarea central del Estado uruguayo, realizar los censos en tiempo y forma para alimentar un sistema de información que ayude a realizar las políticas públicas”, sostuvo el jerarca.

Arím agregó que el conjunto de decisiones técnicas adoptadas por el INE, permite al Gobierno disponer de información confiable para, por ejemplo, asignar recursos a partir de las características de cada municipio, surgida a partir de la información relevada.