De importar a producir: la nueva línea de latas que traerá trabajo en Uruguay

Impacto positivo en la economía

El presidente Yamandú Orsi participó en la inauguración este miércoles 22 de abril y recorrió las instalaciones, destacó además el impacto positivo de este tipo de inversiones en la economía nacional.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, puso el foco en lo que este proyecto significa para el país, un proyecto que genera más empleo y mayor producción interna. Según explicó, que una empresa decida fabricar en Uruguay lo que antes producía en el exterior es una señal clara de confianza en el desarrollo industrial local.

Además, la ministra subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y los trabajadores para que estas iniciativas se concreten. En ese sentido, mencionó la coordinación con la Cámara de Industrias del Uruguay y el PIT-CNT, en busca de impulsar más proyectos productivos.

En la actividad también estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, junto a autoridades de la empresa como Nuria Varela y Leonardo García.

La puesta en marcha de esta línea industrial marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de la producción nacional, con impacto directo en el empleo y en la consolidación de inversiones en el sector manufacturero.