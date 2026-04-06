El Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía de Montevideo, desde el 22 de enero al 26 de marzo del 2026, ha identificado a 1525 personas en situación de calle en la capital, de las cuales 1509 fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia (CPA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se detuvo a 16 personas.
Ministerio del Interior
Operativo Calle: 1509 personas fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia en Montevideo
En un mes, se identificaron a 1525 personas en situación de calle, de las cuales 1509 fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia (CPA) del Mides.