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Política calle | operativo | Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Operativo Calle: 1509 personas fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia en Montevideo

En un mes, se identificaron a 1525 personas en situación de calle, de las cuales 1509 fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia (CPA) del Mides.

Ministerio del Interior publicó estadísticas del Operativo Calle.

Ministerio del Interior publicó estadísticas del Operativo Calle.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía de Montevideo, desde el 22 de enero al 26 de marzo del 2026, ha identificado a 1525 personas en situación de calle en la capital, de las cuales 1509 fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia (CPA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se detuvo a 16 personas.

Operativo Calle

El operativo es ejecutado en coordinación con otros organismos del Estado para preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de los espacios comunes.

En este sentido cuenta con el apoyo de distintos móviles policiales, incluyendo una camioneta oficial, un ómnibus destinado al traslado de personas a refugios del Mides para su acompañamiento y un camión para el traslado de objetos.

En el marco de estas acciones se recolectaron 50.578 kg de residuos.

Resultados: 1144 intervenciones, 1509 traslados y 16 detenciones

Durante el desarrollo del operativo, hasta el 26 de marzo, se realizaron 1144 puntos de intervención, identificándose un total de 1525 personas —1232 hombres y 293 mujeres—, de las cuales 1509 fueron trasladadas al CPA, registrándose 16 personas detenidas.

Del dispositivo participó la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos, quienes realizaron la limpieza del lugar luego del trabajo realizado por los efectivos. El operativo se desarrolló principalmente en las zonas Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Bulevar Artigas, Tres Cruces, parte de 8 de Octubre, Prado y Paso Molino.

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