Operativo Calle: 1509 personas fueron trasladadas a Centros de Primera Asistencia en Montevideo

En el marco de estas acciones se recolectaron 50.578 kg de residuos.

Resultados: 1144 intervenciones, 1509 traslados y 16 detenciones

Durante el desarrollo del operativo, hasta el 26 de marzo, se realizaron 1144 puntos de intervención, identificándose un total de 1525 personas —1232 hombres y 293 mujeres—, de las cuales 1509 fueron trasladadas al CPA, registrándose 16 personas detenidas.

Del dispositivo participó la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos, quienes realizaron la limpieza del lugar luego del trabajo realizado por los efectivos. El operativo se desarrolló principalmente en las zonas Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Bulevar Artigas, Tres Cruces, parte de 8 de Octubre, Prado y Paso Molino.