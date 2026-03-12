AEBU rechaza la propuesta de Alejandro Sánchez de abrir paquete accionario de empresas públicas

"Planteo equivocado"

Para AEBU, "sostener que se requiere abrir el paquete accionario de las empresas para financiar nuevos proyectos y justificarlo en la canalización del ahorro público es un planteo equivocado".

Las experiencias de emisiones de valores públicos desarrolladas por las empresas estatales, agrega, "han sido instrumentos más que solventes, han financiado proyectos valiosos y han creado productos para la inversión de pequeños ahorristas. Todo ello, sin hipotecar el patrimonio de las empresas ni comenzar el recorrido de su privatización".

Defender empresas

Sostiene que "seguramente, quienes han intentado privatizar nuestras empresas públicas y venderlas verán con muy buenos ojos esta iniciativa, porque abriría la puerta para futuras ampliaciones de la «inversión privada»".

En síntesis, agrega, "la iniciativa impulsada por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez merece nuestro total rechazo. Uruguay necesita empresas públicas que amplíen su capacidad de eficiencia, de desarrollo y crecimiento".

"Desde AEBU defenderemos empresas públicas fuertes y comprometidas con su rol social, que cumplan con asignar su rentabilidad al servicio de todos sus «accionistas», que son el pueblo uruguayo", culmina.