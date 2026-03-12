Hacete socio para acceder a este contenido

AEBU rechaza la propuesta de Alejandro Sánchez de abrir paquete accionario de empresas públicas

La idea expresada por el secretario de la Presidencia, de abrir el paquete accionario de las empresas públicas, es para AEBU "un planteo equivocado".

AEBU salió en defensa de las empresas públicas.

Por Fabián Tapia

La propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de "abrir el paquete accionario" de las empresas públicas para la participación de "pequeños accionistas nacionales", fue cuestionada por AEBU que entiende que "conlleva una visión desacertada sobre el patrimonio de los uruguayos", y, "en todo caso, un nivel de ingenuidad preocupante".

En un editorial titulado "Privatización confusa" publicado en su página web, la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), recuerda que "la defensa histórica de las empresas públicas, con expresiones claras de la ciudadanía a través de consultas populares, ha centrado su definición en concebirlas como propiedad de todos los uruguayos. Es decir que todos somos sus accionistas".

Sin embargo, señala que la propuesta impulsada por "este máximo dirigente político" implica que "pasemos a tener accionistas por derecho y otros por poder económico. Un nuevo rango de accionistas «uruguayos» sería en sí mismo la destrucción de nuestra propiedad colectiva y —muy especialmente— implicaría que el beneficio generado por sus ganancias, deberá ser compartido con los nuevos accionistas".

"Planteo equivocado"

Para AEBU, "sostener que se requiere abrir el paquete accionario de las empresas para financiar nuevos proyectos y justificarlo en la canalización del ahorro público es un planteo equivocado".

Las experiencias de emisiones de valores públicos desarrolladas por las empresas estatales, agrega, "han sido instrumentos más que solventes, han financiado proyectos valiosos y han creado productos para la inversión de pequeños ahorristas. Todo ello, sin hipotecar el patrimonio de las empresas ni comenzar el recorrido de su privatización".

Defender empresas

Sostiene que "seguramente, quienes han intentado privatizar nuestras empresas públicas y venderlas verán con muy buenos ojos esta iniciativa, porque abriría la puerta para futuras ampliaciones de la «inversión privada»".

En síntesis, agrega, "la iniciativa impulsada por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez merece nuestro total rechazo. Uruguay necesita empresas públicas que amplíen su capacidad de eficiencia, de desarrollo y crecimiento".

"Desde AEBU defenderemos empresas públicas fuertes y comprometidas con su rol social, que cumplan con asignar su rentabilidad al servicio de todos sus «accionistas», que son el pueblo uruguayo", culmina.

