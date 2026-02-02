Orsi arribó a China y su primera actividad fue visitar el Museo del Partido Comunista

Relaciones bilaterales

De cara a la visita oficial, Orsi dialogó en Montevideo con la cadena china Xinhua. El presidente destacó que, gracias al esfuerzo de ambos países, “los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha”.

“La historia ha demostrado que (la relación bilateral) es un edificio en construcción; en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza. Entonces, cada acuerdo que firmamos, o que han firmado los gobiernos anteriores, es parte del mismo edificio”, sostuvo. Señaló que los valores a los que adhieren China y Uruguay, como el respeto mutuo y el multilateralismo, mencionó, “garantizan buenas relaciones a futuro”.

En enero, Uruguay asumió la presidencia del Grupo de los 77 (G77), que nuclea a 134 países en desarrollo, más China. En marzo tomará el mando de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en julio del Mercosur. Las tres organizaciones multilaterales mantienen espacios de articulación con China: en el caso del Mercosur, el Mecanismo de Diálogo Mercosur–China, y en el de la Celac, el Foro China–Celac. En el marco de este último, Orsi expresó que el bloque debería defender el multilateralismo y esforzarse conjuntamente por construir “un mundo articulado y que acuerda”.

El presidente manifestó el interés de Uruguay en aprender del “avance en tecnología e innovación de China”, principalmente dedicada a la producción. En ese sentido, y en el marco de los lazos comerciales entre los países, Orsi mencionó que la tecnología de energía renovable china está bien posicionada en el mercado uruguayo y señaló que Uruguay debe avanzar en energía fotovoltaica. “Hoy estamos con el techo bastante alto en el tema fotovoltaico y sabemos que podemos tener una gran oportunidad ahí”, dijo.