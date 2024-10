Orsi aseguró "gobernabilidad y estabilidad" tras lograr mayoría en el Senado

Destacó “la gobernabilidad y estabilidad que ofrece un partido político que logra obtener la mayoría en el Senado y no habiendo para ninguno de los dos bloques mayorías en Diputados. Creo que la llave de la gobernabilidad la tenemos con mayor fuerza o tenemos más oportunidad de generar esa tranquilidad y estabilidad cuando logramos nada menos que dos senadores más que el resto de los partidos”, dijo.

Sobre el escenario en Diputados donde ninguno de los partidos tiene mayoría, remarcó que “el Senado tiene otras potestades” y que “la otra cámara lo que tenemos es una multiplicidad de partidos que sí o sí vamos a ir tratar de buscar mayorías para los temas que se necesiten”. En ese sentido puso como ejemplo lo que ocurría en Canelones, donde se necesitaban consensos en la Junta Departamental. "Una vez sí y otra también encontramos las mayorías especiales, el voto 21", señaló.

Afirmó que la negociación no será forzada para el Frente Amplio porque "ha sido nuestra prédica y nuestra práctica desde que estuvimos en el gobierno".

Orsi habló de Delgado

"Al candidato del gobierno, Álvaro Delgado, le cuesta mucho más porque en estos cinco años no pudieron lograr ningún tipo de acuerdo”, aseguró Orsi sobre la coalición. "Al contrario, llegaron al gobierno y te dijeron sentate en el cordón, esperá que vuelvas a ganar, porque no se logró ningún tipo de mayoría para Tribunal de Cuentas, lo Contencioso, Corte Electoral, Fiscalía de Corte, nunca hicieron, no tomaron la iniciativa. Entonces creo que la realidad, la experiencia en el gobierno también demuestra cómo actuamos cada uno de nosotros", sostuvo el candidato.

En esa línea, dijo que Delgado planteó que tiene que haber acuerdos después del resultado del domingo "cuando ve que no tiene las herramientas para gobernar". “Ellos están teniendo dificultades incluso para acordar dentro de la propia coalición del gobierno actual, a tal punto que tienen unos chisporroteos que me parece que si bien es cierto y los acuerdos siempre se pueden lograr, el país no puede estancarse ni detenerse, tenemos que andar muy rápido, tenemos que tener celeridad, porque el crecimiento que estamos teniendo no nos permite perder tiempo en un tire y afloje sino que hay que darle tranquilidad al país entero de que el gobierno que llega al Ejecutivo tiene los respaldos en el Parlamento”, añadió.

También respondió al argumento de la coalición, de que tienen más porcentaje que el Frente Amplio considerando lo votado el domingo: “No debemos apelar a grupos, sino a las personas que libremente suelen votar una cosa hoy y otra cosa mañana", dijo y agregó que "la gente a propósito te vota para el Parlamento una cosa y después de manera diferente".