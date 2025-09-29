Orsi tras atentado a Ferrero: "Hay límites que no debemos pasar"

En ese sentido, Orsi añadió que si bien se repite un patrón, "hay límites que no debemos pasar".

Como parte de la batería de medidas para avanzar en la investigación, el mandatario anunció que se llevaran a cabo operativos policiales "en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que lo vinculen con este atentado".

"Ha quedado claro en esta instancia la importancia y la necesidad permanente de mejorar tecnología al servicio de la investigación y la prevención de delito, así como también el rol que ocupa el trabajo de inteligencia como fue el que hizo la Policía en este caso, en actuación coordinada con Fiscalía", detalló el presidente.

Por otro lado, exhortó a las bancadas de los partidos políticos el aceleramiento de la ley de lavado remitida por Presidencia de la República y "que se dé la discusión profunda porque creemos que por ahí también hay que golpear y hay que ser cada vez más eficiente".

"He convocado a los referentes de los partidos políticos para que tengamos una conversación franca y clara del avance de la investigación del caso y por supuesto para que podamos recibir de primera mano algunas impresiones que los dirigentes de los partidos políticos tengan para hacer esa reunión", finalizó Orsi.