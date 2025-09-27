Orsi y el embajador de Palestina en la ONU hablaron sobre la posibilidad de dos Estados

En ese sentido, rememoró que "desde 1948, Uruguay ha mantenido una posición coherente y firme en favor de la autodeterminación y la coexistencia pacífica". "Siempre sostuvo la solución de ´dos naciones, dos pueblos y dos Estados´ en Medio Oriente. El gobierno uruguayo toma en serio los informes de la comunidad internacional sobre los territorios palestinos y exhorta a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU, incluida la suspensión inmediata de las operaciones militares, el cese de muertes de civiles inocentes y la liberación de los rehenes", añadió.

Para Orsi, "la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hace 77 años en la ONU, sigue siendo un manifiesto revolucionario en los tiempos que vivimos". "Qué lejos estamos de esos principios cuando vemos que la distancia entre quienes más tienen y quienes más sufren es cada vez mayor", enfatizó.

Además, el presidente opinó que "los principios de libertad e igualdad aparecen cada vez más divorciados. Se habla de un supuesto individuo libre, pero sin sociedades igualitarias en términos de derechos".