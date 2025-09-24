Orsi en encuentro cumbre: "El éxito de la democracia se mide en la felicidad de las personas"

Asamblea de la ONU

En el día de ayer, Orsi argumentó que la historia y la solidez democrática de Uruguay lo convierten en un candidato ideal para el desafío de contribuir a la paz "cada vez más urgente y necesario".

El presidente destacó la estabilidad política y la alternancia de partidos en Uruguay como una "pura normalidad institucional", lo que ha permitido al país destacarse en la región por su alto nivel de desarrollo humano. Esta solidez, afirmó, es la base para enfrentar desafíos nacionales como la pobreza infantil y la desigualdad social.

En su intervención, Orsi condenó el terrorismo como una "despreciable actitud de cobardía" y enfatizó que el objetivo de las guerras no debe ser el exterminio de la población civil. Rechazó la idea de que la guerra sea una continuación de la política, argumentando que todo conflicto bélico es criminal, sin importar la justificación.