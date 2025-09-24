El presidente Yamandú Orsi participó hoy en el encuentro “En Defensa de la Democracia: lucha contra el extremismo”, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a los mandatarios de Brasil, Chile, Colombia y España.
Defensa de la democracia
Orsi en encuentro cumbre: "El éxito de la democracia se mide en la felicidad de las personas"
