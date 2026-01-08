Orsi: caída de Maduro sería positiva "en la medida que el régimen deje de existir"

"¿Tu te imaginas a cada uno de los países o de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan? No es lo que corresponde a un presidente", sentenció.

"Decilo cuando lo tenés que decir, cuando yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario. Después que pasó, seguro. Yo digo lo que es. El mismo régimen, que ahora cambió un poco, pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas, y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, es así", señaló.

"Es condenable cualquier régimen de tipo autoritario, en el mundo. Ahora, ustedes se imaginan a los presidentes saliendo a apuntar con el dedo, diciendo 'tú estás mal, tu estás mal?'. No, tranquilidad, saber utilizar las relaciones exteriores de manera prudente", remarcó.

Maduro afuera

Consultado sobre si es bueno que Maduro no esté al frente de Venezuela, dijo que "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, sino es lo mismo pero con otro color".

También fue consultado sobre si los organismos internacionales debieron estar más activos sobre Venezuela. "Los organismos internacionales están pulverizados, el derecho internacional está pulverizado. Tuve la suerte de asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas y escuché los discursos. Hagan un repaso de esos discursos y nos vamos a dar cuenta que es otro mundo", reflexionó.

"Hay cosas para cuidar y lo fundamental es la vida humana y la libertad", concluyó.