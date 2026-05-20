Orsi inauguró nuevo centro de distribución logística con enfoque sustentable

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Nuevo centro logístico de Farmashop y depósito fiscal

El Parque Logístico Zentra, instalado en un predio de 16 hectáreas, se distingue por el enfoque sustentable, ya que dispone de generación propia de energía y se posiciona entre los pocos parques logísticos del país con capacidades específicas para comercio exterior y distribución nacional.

Este espacio albergará el nuevo centro de distribución de la firma Farmashop, que ocupará 10.000 metros cuadrados en una primera etapa con posibilidad de expansión hasta los 20.000, en línea con el crecimiento proyectado por la compañía.

El gerente general de Farmashop, Martín Sorrosal, expresó que más que una mejora de la infraestructura, es una apuesta al desarrollo, la innovación y la eficiencia en Uruguay. Añadió que la firma mueve más de 30 millones de unidades al año, con más de 2.500 colaboradores en todo el territorio nacional.

La construcción incorpora un sistema de temperatura controlada y tecnología AutoStore, un sistema automatizado con robots que optimizan el almacenamiento y la preparación de pedidos, posicionándolo entre los desarrollos logísticos más avanzados del sector en Uruguay.

Además, Zentra avanza en la construcción de un depósito fiscal (DAP), es decir, un espacio de almacenamiento para mercaderías en tránsito, de 8.000 metros cuadrados, que forma parte de los próximos proyectos dentro del parque logístico.

Primera etapa con inversión de 18 millones de dólares

El director de Zentra, Germán Soler, afirmó que lo que se inauguró es el resultado de años de esfuerzo, trabajo, y de una fuerte apuesta al país productivo. El empresario detalló que la inversión fue de 18 millones de dólares, y que cada nave del edificio responde a los más altos estándares internacionales de construcción.

Soler remarcó que la logística no es un servicio auxiliar, sino la columna vertebral del comercio nacional e internacional.

En ese sentido, afirmó que la logística de calidad es determinante en la decisión de inversión de empresas multinacionales. “Para Uruguay, contar con una estructura logística de primer nivel no es opcional, es un deber y una condición de crecimiento”, dijo.

Infraestructura autosustentable

Además destacó que Uruguay es referente mundial en energías renovables, y “Zentra honra ese liderazgo desde el corazón de su diseño”, dijo. Explicó que está concebido como parque logístico autosustentable, a través de la generación de energía eléctrica propia, mediante sistema de paneles solares.

Soler explicó que "Zentra representa una apuesta concreta al futuro logístico del Uruguay. Desarrollamos un parque con infraestructura diferencial —depósito fiscal, energía propia, tecnología avanzada— porque entendemos que las empresas que operan aquí necesitan certezas a largo plazo. Esto es solo el comienzo de lo que este parque logístico puede ofrecer a sus clientes”.