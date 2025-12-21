Hacete socio para acceder a este contenido

de recorrida

Orsi conoció de primera mano avances de proyectos para islas del Río Uruguay

Los proyectos buscan el desarrollo ambiental en una amplia zona del Litoral, aprovechando sus ventajas naturales.

Orsi y sus ministros de recorrida por el proyecto Carapé.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades de los ministerios de Ambiente y Turismo, recorrió las instalaciones y conoció los avances de los proyectos Carapé e Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. El ministro Ortuño dijo que la iniciativa se alinea con la intención del Ejecutivo de incrementar, en este período, las áreas protegidas.

Tras la recorrida, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, apreció la intención de los emprendedores, que buscan generar un desarrollo local y nacional a partir de la valoración del ambiente.

Añadió que la iniciativa se alinea con la intención del Poder Ejecutivo, a favor de incrementar en este período de Gobierno la cantidad de áreas protegidas. En ese sentido, resaltó la importancia de la articulación con actores de la sociedad civil, de la economía y del sector privado que asumen el compromiso de la conservación de la biodiversidad como parte de sus proyectos.

Proyectos y economía

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, señaló que estos emprendimientos sostenibles significarán un verdadero motor de la economía, sobre todo en el sector turístico.

Valoró especialmente la importancia de la comunión del trabajo público con el privado, pero también la gestión público–público, en relación a la participación de integrantes del Ejecutivo, conjuntamente con los intendentes de los departamentos en los que, geográficamente, se desarrollan los proyectos de la fundación Ambá.

El director del proyecto Carapé, Rodrigo Patrón, explicó que la institución es un articulador público-privado y añadió que estas iniciativas buscan un modelo de desarrollo sobre la base de la conservación y puesta en valor de los territorios y las personas que los habitan. También generan un motor de desarrollo que impulse la regeneración de los ecosistemas, dijo.

Características propias

El proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, en Esteros de Farrapos, trabaja en la compra de tierras para luego donarlas. También con las comunidades, para la generación de redes de emprendedores. Asimismo, cuenta con el programa Escuela de Kayak, gratuito, que ofrece educación ambiental y se propone el acercamiento a la naturaleza y a la "cultura de río".

En cuanto al proyecto Carapé, abarca tres departamentos, con el objetivo de lograr la conservación de 1.200.000 hectáreas destinadas a desarrollo local y al trabajo con emprendedores. También incluye acciones en programas destinados a la preservar y potenciar la yerba mate, la especie de ave dragón y al félido margay. “Regenera el sistema, poniendo en valor la cultura y los ecosistemas, para que no exista una falsa dicotomía entre la producción y la conservación”, dijo.

