Orsi sobre críticas de Lacalle: "Le informaron mal, no escuchó o está demasiado afectado"

Ante esto Orsi dijo que "el que está al frente de la responsabilidad (en alusión a la magistrada) merece mi respeto, más allá de que yo discrepe".

Orsi le respondió a Lacalle

Consultado acerca de las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou que cuestionó acusaciones en relación a la existencia de un fin político detrás de la denuncia falsa, el precandidato señaló que el mandatario dijo "político partidario": "Yo dije político no partidario. Que haya pasado lo que pasó conmigo en un año electoral dificulto que sea porque soy hincha de un cuadro de fútbol", aseguró.

"Es una movida política, evidentemente. El presidente, o le informaron mal o no escuchó o está demasiado afectado, preocupado y (eso) no le permite decir las palabras justas”, fustigó Orsi. Y agregó: "¿Cuál puede ser el móvil? Yo estoy convencido. Y repito, por algo dije no partidario".