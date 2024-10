Orsi dijo que el FA continuará impulsando el voto consular

La aplicación del voto consular -desde los consulados uruguayos en distintos puntos del globo- requiere de una reforma para la que no se han alcanzado los acuerdos necesarios. Sin embargo, es frecuente que el tema vuelva a estar sobre la mesa en cada campaña electoral.

“El país es el territorio y su gente, pero es su gente también esté donde esté, más allá de la frontera. Ustedes son parte fundamental en la construcción del futuro de nuestro país. También está bueno recorrer el mundo y encontrarnos con tantos y tantas que siguen con el corazón allá y los pies en quién sabe dónde”, afirmó Orsi en su discurso frente a un grupo de uruguayos en Buenos Aires.

Orsi y el apoyo de los uruguayos

Orsi reconoció que tanto él como Cosse estaban allí para “pedir el apoyo” y que, dentro de las posibilidades, crucen a Uruguay a votar por el Frente Amplio. Sin embargo, también les pidió a los uruguayos que pujen por el futuro del país más allá de asistir o no a sufragar.

“Es cierto que venimos a pedir apoyo, pero fundamentalmente venimos a decir que nos ayuden a que nadie afloje, a que nos sigan impulsando desde acá, que sigan hablando del Uruguay, que sigan peleando por la construcción de un país mejor. Somos consciente de que las formas y normativas que tenemos son bastante excluyentes de gran parte de nuestro pueblo y que nuestro Frente Amplio tiene clarísimo que los uruguayos por el mundo tienen el derecho a poder decidir los destinos de nuestra nación”, dijo.

Y en esa línea, indicó que “El Frente presentó proyectos y sigue presentando proyectos para impulsar un mejor vínculo y, por supuesto, algún día llegar al voto consular”.

Relaciones bilaterales entre Uruguay - Argentina

Además, en una rueda de prensa con medios locales, Orsi se refirió a cómo encararía las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina en caso de acceder a la Presidencia.

“Quien pretenda dirigir los destinos de un país, en este caso de un país como Uruguay, en el marco regional que tenemos, y con las particularidades que tenemos, no se me ocurre otra forma de conducirnos en política exterior vinculado a nuestros vecinos que no sea a través de la mejor de las relaciones, sea el gobierno que sea y del signo que sea. Es una definición histórica del Uruguay, y nos ha pasado que desde el punto de vista filosófico o si se quiere ideológico tanto con Brasil como con Argentina tenemos diferencias o gobiernos diferentes”, dijo.

“Lo que tiene que pasar desde la figura de un presidente es la mejor de las relaciones para que a nuestros pueblos les vaya bien, porque los gobernantes pasan y los Estados y los pueblos quedan”, agregó.