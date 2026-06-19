Yamandú Orsi entregó un horno industrial al taller de panadería del CECAP de Brazo Oriental

En un acto que refuerza el compromiso del gobierno con la educación no formal y la inserción laboral de los jóvenes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, entregó personalmente un horno industrial para el taller de panadería del Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (CECAP) del barrio Brazo Oriental.
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La entrega responde a una solicitud realizada por la docente del curso el pasado 7 de mayo, durante el lanzamiento del programa Ceibal en dicho centro. Este jueves 18 por la tarde, el mandatario asistió al establecimiento para efectivizar la donación de esta herramienta clave para el trabajo diario de los estudiantes y dialogar con el equipo docente.
CECAP: Formación integral para la continuidad educativa
Los centros CECAP, impulsados por la Dirección Nacional de Educación en el marco del Plan Nacional de Educación y Trabajo (PNET), atienden a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo formal y no han culminado la Educación Media Básica.
Su propuesta pedagógica es integral y se organiza en seis áreas clave:
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Conocimientos básicos
Arte y expresión
Orientación laboral
Tecnología
Recreación y deportes
Área experimental (donde se enmarca el taller de panadería)
Innovación en el aula: El despliegue de Ceilab
El CECAP de Brazo Oriental es el punto de partida de la expansión del programa Ceilab (una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal), que se extenderá a los 22 centros del país.
El plan incluye la creación progresiva de ocho espacios Ceilab orientados a la metodología maker ("aprender haciendo"): cuatro comenzarán a funcionar durante este 2026 y los cuatro restantes en 2027.
Como parte de esta transformación tecnológica, los centros ya han comenzado a recibir kits de iniciación y más de 60 docentes han sido capacitados para integrar herramientas como robótica, programación, electrónica e impresión 3D en la resolución de problemas y proyectos colaborativos.