Política Orsi | EEUU | ONU

Orsi viaja a EEUU para participar en la ONU y en un homenaje a José Mujica

Está previsto que Orsi intervenga en la Asamblea General de la ONU y participará en una mesa redonda "En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo".

Presidente Yamandú Orsi

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, emprendió su viaje oficial a EEUU, donde participará en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en un homenaje al expresidente José Mujica. Durante su ausencia, el mando del país será ejercido por la vicepresidenta, Carolina Cosse.

La ceremonia de traspaso de mando se realizó en la tarde del domingo en la Base Aérea n.° 1, con la presencia del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El mandatario viaja acompañado por una comitiva de ministros que incluye a Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Cristina Lustemberg (Salud Pública), quienes también sostendrán reuniones bilaterales con sus homólogos.

Agenda en EEUU:

  • Martes 23 de septiembre: El presidente Orsi intervendrá en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Su discurso está previsto para las 13:45 (hora de Uruguay). Por la tarde, se reunirá con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

  • Miércoles 24 de septiembre: Participará en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo” junto a los presidentes de Chile, Brasil, España y Colombia. Más tarde, asistirá a un homenaje al expresidente José Mujica, organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute de la Universidad de Nueva York.

El retorno del presidente y su comitiva está programado para el sábado 27 de septiembre.

