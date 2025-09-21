Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Torneo Clausura | Tabla Anual

en el campeón del siglo

Peñarol venció 1 a 0 a Juventud por la octava fecha del Clausura

Un gol de Leo Fernández le alcanzó a Peñarol para doblegar a Juventud y seguir al frente de la tabla de posiciones del Clausura, al cerrar la octava fecha del Torneo Clausura.

Cerrando la octava fecha del Torneo Clausura, Peñarol derrotó en su casa a Juventud de Las Piedras, con gol de Leo Fernández. Ambos necesitaban los puntos para mantener sus posiciones y tratar de subir en la Tabla Anual. El aurinegro los obtuvo.

PEÑAROL:

Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martín Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Héctor Villalba, Álvarez, Diego García y David Terans.

JUVENTUD:

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Mas, Iván Rossi, Facundo Pérez, Ramiro Peralta, Leandro Otormín (35′ Nahuel Gómez), Sebastián Guerrero y Agustín Rodríguez.

Director técnico: Diego Monarriz.

Suplentes: Nicolás Rossi, José Aja, Axel Prado, Matías Duffard, Mateo Izaguirre, Facundo Vigo, Pablo Lago, Thomas Rodríguez y Juan Boselli.

Jueces: Andrés Matonte, acompañado por Mathías Muniz y Javier Irazoqui, mientras que Andrés Martínez cuarto juez. Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández estarán en el VAR.

Temas

