Cerrando la octava fecha del Torneo Clausura, Peñarol derrotó en su casa a Juventud de Las Piedras, con gol de Leo Fernández. Ambos necesitaban los puntos para mantener sus posiciones y tratar de subir en la Tabla Anual. El aurinegro los obtuvo.
Peñarol venció 1 a 0 a Juventud por la octava fecha del Clausura
Un gol de Leo Fernández le alcanzó a Peñarol para doblegar a Juventud y seguir al frente de la tabla de posiciones del Clausura, al cerrar la octava fecha del Torneo Clausura.