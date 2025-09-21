Robert Silva: "Con este Presupuesto, va a terminar pagando más el que tiene menos"

Visión del Partido Colorado

El legislador del Partido Colorado cuestionó el discurso del Frente Amplio. “Van generando todo un discurso donde los que están del lado de la gente, los que están al lado del pueblo son ellos y los restantes defendemos al gran capital. Con eslóganes como que ‘pague más el que tiene más’. ¡Por favor! ¿A los batllistas nos van a decir eso? Si nuestra esencia es la justicia social, la distribución de los recursos. Estamos totalmente de acuerdo, pero el problema es que es un discurso falaz”. indicó.

El expresidente de la Anep aseguró que se considera “una persona netamente progresista”.

“El Partido Colorado ha sido progresista en su historia. ¿Qué es eso? Ser adelantado a su época, ser visionario. Yo presenté un proyecto para declarar obligatoria la educación desde los tres años. Vamos a ser el primer país de América Latina en lograrlo. En el sector menos pudiente, casi el 30 % no se escolariza a partir de los tres años. Lo hace más tarde. ¿Sabés todo lo que eso significa? En el sector más pudiente va el 100%. Hay que ser eso, adelantado a tu época, pelear contra cosas que considerás injustas”, recalcó.