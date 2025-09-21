Hacete socio para acceder a este contenido

Política presupuesto |

Mal augurio

Robert Silva: "Con este Presupuesto, va a terminar pagando más el que tiene menos"

Robert Silva cuestionó el Presupuesto y aseguró que hay una contradicción del discurso con las propuestas.

Robert Silva, senador del Partido Colorado.

 Foto: Mauricio Zina / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El senador por el Partido Colorado, Robert Silva, aseguró que el Presupuesto enviado por el gobierno al Parlamento, lejos de promover que pague más el que tiene más, “va a terminar pagando más el que tiene menos”.

“Vos mirás el Presupuesto Nacional del gobierno en materia de carga tributaria y es exactamente al revés. Va a terminar pagando más el que tiene menos. Porque se van a perder fuentes de trabajo. Con empresas que se van, con inversiones que no vienen”, señaló entrevistado por El País.

Para Silva “hay una contradicción entre el discurso que quiere el crecimiento y que venga la inversión con las propuestas. Se ven criterios que pueden terminar ahuyentando al capital en un mundo globalizado en que fuga rápidamente”, agregó.

Visión del Partido Colorado

El legislador del Partido Colorado cuestionó el discurso del Frente Amplio. “Van generando todo un discurso donde los que están del lado de la gente, los que están al lado del pueblo son ellos y los restantes defendemos al gran capital. Con eslóganes como que ‘pague más el que tiene más’. ¡Por favor! ¿A los batllistas nos van a decir eso? Si nuestra esencia es la justicia social, la distribución de los recursos. Estamos totalmente de acuerdo, pero el problema es que es un discurso falaz”. indicó.

El expresidente de la Anep aseguró que se considera “una persona netamente progresista”.

“El Partido Colorado ha sido progresista en su historia. ¿Qué es eso? Ser adelantado a su época, ser visionario. Yo presenté un proyecto para declarar obligatoria la educación desde los tres años. Vamos a ser el primer país de América Latina en lograrlo. En el sector menos pudiente, casi el 30 % no se escolariza a partir de los tres años. Lo hace más tarde. ¿Sabés todo lo que eso significa? En el sector más pudiente va el 100%. Hay que ser eso, adelantado a tu época, pelear contra cosas que considerás injustas”, recalcó.

