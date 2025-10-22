Orsi inauguró tomógrafo en el hospital de Colonia y llamó a "mirar hacia adelante"

Orsi destacó la continuidad institucional

En diálogo con la prensa, el mandatario recordó que la instalación del tomógrafo había sido aprobada durante el gobierno anterior, pero su concreción se dio bajo la actual administración. “Eso es mirar para adelante. Es el Uruguay que yo quiero y el Uruguay que tenemos”, dijo subrayando la importancia de la continuidad institucional.

Y añadió: “Nos obliga a hacer las cosas mejor de lo que lo hicieron los que venían atrás. Y los que vienen después tienen que hacer las cosas mejor de lo que las hacemos nosotros”.

Democratización de la salud

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que la inauguración responde a una demanda sostenida de usuarios y trabajadores del hospital, y reafirmó la intención del Gobierno de acercar los servicios a la población. “Debe ser centro de referencia de la región suroeste”, sostuvo, y enfatizó que la gestión se orienta a poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, subrayó que la incorporación del tomógrafo “responde a una larga aspiración de la comunidad” y simboliza un avance hacia la equidad y la igualdad en el acceso a la salud. Recordó además que este tipo de equipamiento resulta clave para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en el país, como las oncológicas y traumáticas.

Otras mejoras

Danza adelantó que la ampliación tecnológica continuará con la instalación de nuevos tomógrafos en hospitales de Mercedes, Cerro Largo, Paysandú, Rocha, Río Negro, Salto, Las Piedras, el Cerro y el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). También informó sobre la próxima mejora del CTI y la apertura de salas de salud mental en el hospital coloniense, junto con el compromiso de saldar una deuda de 30 millones de dólares con la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).