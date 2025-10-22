Hacete socio para acceder a este contenido

Política tomógrafo |

equidad e igualdad

Orsi inauguró tomógrafo en el hospital de Colonia y llamó a "mirar hacia adelante"

El presidente Yamandú Orsi recordó que la gestión del tomógrafo inició en la administración anterior y se concretó con la actual, lo que destacó como un ejemplo de continuidad y mejora en las políticas públicas.

Orsi inauguró tomógrafo en el hospital de Colonia.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi encabezó este martes la inauguración del tomógrafo del hospital de Colonia, una incorporación que beneficiará a unos 27.000 usuarios del centro y su zona de influencia. Con esta mejora, esperan que el hospital se consolide como referencia para toda la región suroeste, en el marco del fortalecimiento de la red pública de salud.

El nuevo servicio será gestionado en conjunto con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), que aportará el personal técnico y médico especializado.

La inauguración contó con la presencia del director del hospital, Michel Heguaburu; el titular del Cudim, Alarico Rodríguez; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y diversas autoridades nacionales y departamentales.

Orsi destacó la continuidad institucional

En diálogo con la prensa, el mandatario recordó que la instalación del tomógrafo había sido aprobada durante el gobierno anterior, pero su concreción se dio bajo la actual administración. “Eso es mirar para adelante. Es el Uruguay que yo quiero y el Uruguay que tenemos”, dijo subrayando la importancia de la continuidad institucional.

Y añadió: “Nos obliga a hacer las cosas mejor de lo que lo hicieron los que venían atrás. Y los que vienen después tienen que hacer las cosas mejor de lo que las hacemos nosotros”.

Democratización de la salud

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que la inauguración responde a una demanda sostenida de usuarios y trabajadores del hospital, y reafirmó la intención del Gobierno de acercar los servicios a la población. “Debe ser centro de referencia de la región suroeste”, sostuvo, y enfatizó que la gestión se orienta a poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, subrayó que la incorporación del tomógrafo “responde a una larga aspiración de la comunidad” y simboliza un avance hacia la equidad y la igualdad en el acceso a la salud. Recordó además que este tipo de equipamiento resulta clave para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en el país, como las oncológicas y traumáticas.

Otras mejoras

Danza adelantó que la ampliación tecnológica continuará con la instalación de nuevos tomógrafos en hospitales de Mercedes, Cerro Largo, Paysandú, Rocha, Río Negro, Salto, Las Piedras, el Cerro y el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). También informó sobre la próxima mejora del CTI y la apertura de salas de salud mental en el hospital coloniense, junto con el compromiso de saldar una deuda de 30 millones de dólares con la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).

