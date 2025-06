Orsi sobre las amenazas a Perrone: "No puedo creer que eso esté pasando en el país"

Acerca de las denuncias de Perrone sobre "presiones" tras la posición asumida por Cabildo Abierto que votó a favor del proyecto de Rendición de Cuentas, el presidente planteó que "debe ser un malentendido".

"No puedo creer que eso esté pasando en el país. No me lo imagino", afirmó el mandatario en rueda de prensa.

Sobre la votación del proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, el presidente dijo que su aprobación no hace otra cosa que "mostrar que hay una línea en el país que se continúa".

Situación "dramática" en las cárceles

Orsi habló de otros temas, por ejemplo, de la muerte de cuatro reclusos luego de un incendio en el módulo 11 del exComcar. El mandatario habló de la situación de las cárceles en el país y la definió como "dramática". "Hay que resolverlo rápidamente o avanzar hacia una solución real", reflexionó.

"Lo que nos pasa ahí adentro no es solo por el hecho de que tengamos más población carcelaria. Evidentemente, la solución se complica cada vez más cuanto más población tenés, precisas más recursos. Ahora bien, hay un tema de fondo y de raíz que hace años se viene planteando", aseveró.

Militares en el Congo

El presidente Orsi también se refirió a los soldados uruguayos que están en el Congo y reveló que en las próximas horas habrá "noticias" sobre el tema. "Alguna solución va a haber", sostuvo.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, se encuentra en Nueva York tratando la situación de los militares uruguayos en el país africano.

"Esperemos que mañana el ministro vuelva con algún adelanto de lo que se puede hacer", dijo Orsi y señaló que hay gente que está "hace mucho tiempo" allá y necesita un relevo.

Caso Kirschner

Luego, fue consultado por la situación política y social de Argentina tras la condena de la expresidenta Cristina Kirchner y explicó que "no es buena cosa" que como gobierno se metan en asuntos de otros países, en especial en "temas de carácter judicial".

"Todo el respeto y todo el deseo de que la democracia se fortalezca", sostuvo el mandatario.