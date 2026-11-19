En el marco de su análisis estratégico sobre la marcha del gobierno, la conducción del Frente Amplio puso sobre la mesa la necesidad de diseñar un plan político específico para respaldar y proyectar el liderazgo del presidente de la República, Yamandú Orsi. El tema forma parte de un documento disparador que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, distribuyó este lunes entre los integrantes de la Mesa Política Nacional y que será presentado en el próximo Plenario Nacional que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre.
Plan Político
Marcha del gobierno: FA apunta a explicar las decisiones y destacar los avances alcanzados
La fuerza política identifica como ejes centrales la recuperación económica, la distribución de la riqueza, la mejora de los ingresos, la reducción de la desigualdad.