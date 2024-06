Orsi le recomendó a Delgado debatir con el presidente Lacalle Pou sobre seguridad

Comentando algunos aspectos de la seguridad hizo mención a la Justicia. “Hay que ver lo que son los juzgados del interior, Dios mío, dónde tiene que esperar la gente para ser atendido. Yo lo hablo con los abogados con los que uno se encuentra en el interior del país. Se ha dejado venir abajo. No es solo un tema de sueldo, que también puede serlo, y ahí estoy pensando en Defensores de Oficio, sino las condiciones de trabajo”.

A su juicio “la seguridad no se resuelve solo reforzando el Ministerio de Interior, tenemos que reforzar el acceso a la Justicia, porque también hay un tema de acceso ahí. Lo mismo Fiscalía que tiene que tener la fortaleza como para articular muy fuerte con la policía y trabajar juntos”.

Debate sobre seguridad

Respecto al debate en materia de seguridad dijo entender que “la discusión con altura implica no dar la sensación de que de acá no hay manera, que la única forma es que el mercado regule todo y que el viento de la economía se va a encargar de separar las cosas, no”.

“Aquella idea del presidente de que a los malla oro le tenía que ir bien, que uno puede llegar a compartir, no es solo con eso que el país levanta y no solo con eso recuperas la confianza de la gente. Si el pelotón se siente mejor este, si los rezagados sienten que le tienden una mano, este país va a recuperar la confianza en las instituciones”, culminó.