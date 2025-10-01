Hacete socio para acceder a este contenido

Visiones encontradas

Orsi marcó la cancha sobre fiscal de Corte titular: "No hay que entreverar los tantos"

Oposición quiere aprovechar el atentado a Ferrero para ratificarla y el oficialismo sigue buscando un sucesor.

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes en rueda de prensa a la reunión que tuvo en la tarde del lunes con representantes de todos los partidos políticos a propósito del atentado que sufrió en su casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Orsi hizo un balance positivo del encuentro y señaló que fue "una señal clara de solidaridad y apoyo". "Lo importante es que tengamos claro que cuando está en juego la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y las instituciones necesitan solidez, ahí tenemos que estar todos", apuntó.

El mandatario dijo que "los partidos políticos" conocen "cuáles son los grupos criminales que están instalados en Uruguay". "Lo que sí es claro es que el crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgo", sentenció, y afirmó: "A veces sentís que los corres de atrás".

Orsi aseguró que "está cambiando" la relación con las instituciones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado en los países vecinos. "Está bastante más aceitado, fundamentalmente con Argentina, pero también con Paraguay y Brasil", afirmó.

El presidente dijo que se tomarán medidas respecto a la seguridad a Mónica Ferrero. "Estas cosas te obligan a hacer las cosas diferentes. Si te pasó lo que te pasó es porque algo te faltó", expresó

Orsi y "no entreverar los tantos"

La conducción de la Fiscalía General de la Nacional es un tema que preocupa a todo el sistema político, cuyos partidos pujan para que el elegido sea de su afinidad o simpatía. Hoy, como subrogante, el organismo es dirigido por Mónica Ferrero, una figura que divide las aguas, pese al atentado sufrido el domingo.

Fue un razonamiento que varios dirigentes de la coalición que gobernó en el período pasado empezaron a hacer, por lo bajo y rápidamente con el paso de las horas, luego de conocido el atentado que sufrió en su casa la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero. Que, con este antecedente, la jerarca tiene que mantenerse en el cargo hasta que finalice la gestión del presidente Yamandú Orsi quedaba más ratificada que nunca.

Esta idea comenzó a manejarse en conversaciones entre referentes del Partido Nacional y el Colorado ya este lunes. "Ferrero quedó presupuestada", reflexionó el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, en uno de esos intercambios

Sin embargo, el oficialismo tiene otra visión al respecto. Consultado el presidente Orsi sobre si Ferrero debería seguir o si es momento de nombrar un titular, expresó: "No hay que entreverar los tantos". "No contaminemos una cosa con la otra. Lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner", concluyó.

