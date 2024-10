Orsi no le dejó pasar ni una al "periodista" español simpatizante de Milei

A lo que Orsi con tono irónico le respondió: “cómo voy a exportar kirchnerismo si yo no soy argentino”.

Luego Negre le preguntó ¿por qué tantos encuentros con Cristina Fernández de Kirchner? Orsi le dijo que nunca la había visto ¿usted me esta preguntando? Cuestionó el candidato del FA.

Negre volvió a preguntar y a continuar con errores ¿Usted dijo que Alberto Fernández era un clase A de la política? Usted es el intendente de Montevideo del Frente Amplio”.

Orsi le respondió: “¿Yo soy el intendente de Montevideo? Hay una intendenta. ¿Usted no sabe que acá hay una intendenta?” El exintendente canario continuó respondiéndole al “periodista”: “Yo no sabía que había una lista kirchnerista en Uruguay si usted lo sabe dígalo” le dijo Yamandú Orsi y además le respondió que él no condenaba a nadie “¿yo soy juez?”.

Orsi fue tajante : “Javier , yo te voy a decir algo, nunca estuve con Cristina ni estuve con el instituto” retrucó Yamandú mientras la gente lo saludaba y esperaba por su ingreso al lugar de la actividad.