Orsi no se niega a analizar propuesta del Pit-Cnt a gravar al 1% más rico

La propuesta del Pit-Cnt fue anunciada por primera vez en el discurso de los trabajadores durante el acto del 1º de Mayo. Semanas después, consultado al respecto, Orsi declaró a la prensa que el gobierno no crearía impuestos; posteriormente, señaló que el tema no estaba en la agenda. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que "sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo".

La propuesta del Pit-Cnt se basa en la creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas (IPPF). A partir del mínimo no imponible, que es un millón de dólares, se plantea que se pueden adoptar distintos criterios de progresividad según los tramos de patrimonio y las alícuotas aplicadas, con tasas que varían desde 0,1% al 1,5%.

Las personas que tengan un patrimonio menor a un millón de dólares quedarán con el régimen actual del IPPF, mientras que aquellos que tengan un patrimonio mayor al millón de dólares van a quedar gravados con esta sobretasa.