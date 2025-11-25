Orsi no se niega a analizar propuesta del Pit-Cnt a gravar al 1% más rico

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló en las últimas horas de varios temas, entre ellos la propuesta del Pit-Cnt de aplicar un impuesto al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
“Sabemos más o menos por dónde va la cosa; hay que seguir analizando esos temas”, expresó el presidente. El planteo de la central sindical, que tiene el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio -entre ellos, el Partido Comunista y el Socialista-, consiste en implementar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. El Pit-Cnt ha estimado que con esto podría recaudarse entre 700 y 800 millones de dólares.
Será analizado
“No nos negamos a seguir analizando, ni lo que planteen los trabajadores organizados en su Pit-Cnt ni tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales”, afirmó Orsi, quien de todos modos señaló: “Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto, nuestra propuesta es clara”. “Como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea en la que vamos a seguir trabajando, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingreso de nuestra gente”, agregó.
La propuesta del Pit-Cnt fue anunciada por primera vez en el discurso de los trabajadores durante el acto del 1º de Mayo. Semanas después, consultado al respecto, Orsi declaró a la prensa que el gobierno no crearía impuestos; posteriormente, señaló que el tema no estaba en la agenda. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que "sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo".
La propuesta del Pit-Cnt se basa en la creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas (IPPF). A partir del mínimo no imponible, que es un millón de dólares, se plantea que se pueden adoptar distintos criterios de progresividad según los tramos de patrimonio y las alícuotas aplicadas, con tasas que varían desde 0,1% al 1,5%.
Las personas que tengan un patrimonio menor a un millón de dólares quedarán con el régimen actual del IPPF, mientras que aquellos que tengan un patrimonio mayor al millón de dólares van a quedar gravados con esta sobretasa.