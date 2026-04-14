Orsi participará del encuentro "Democracia Siempre" convocado por Pedro Sánchez

Brenta subrayó reconoció que el encuentro trasciende una identificación estrictamente ideológica y remarcó que el objetivo central es “transmitir una señal de promoción de la paz” y apostar a la resolución de conflictos “por la vía de la negociación diplomática y no por la guerra”.

Fernando Pereira asistirá a la cumbre de fuerzas progresistas

En relación al otro encuentro de fuerzas progresistas que también se realizará en España —la Global Progressive Mobilisation, convocada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para viernes 17 y sábado 18 de abril— y al que Orsi finalmente no asistirá, Brenta aclaró: “Está claro que el presidente va a participar en esa cumbre de jefes de Estado y que en otra instancia de carácter más político va a participar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acompañado por una delegación del Secretariado Ejecutivo”.