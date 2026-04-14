El Senado aprobó por unanimidad la licencia del presidente Yamandú Orsi para asistir al encuentro “Democracia Siempre”, que se realizará en Madrid, entre el 16 y el 19 de abril, por convocatoria del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. La confirmación fue dada por el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, quien además valoró la participación del mandatario en medio de la polémica política que había generado el viaje.
Yendo
Orsi participará del encuentro "Democracia Siempre" convocado por Pedro Sánchez
El senador Eduardo Brenta (FA) confirmó que Orsi participará junto a Lula, Petro y Sheinbaum; y que a la instancia política partidaria asistirá Fernando Pereira con una delegación del FA.