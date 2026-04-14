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Política Orsi | Brenta | Pedro Sánchez

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Orsi participará del encuentro "Democracia Siempre" convocado por Pedro Sánchez

El senador Eduardo Brenta (FA) confirmó que Orsi participará junto a Lula, Petro y Sheinbaum; y que a la instancia política partidaria asistirá Fernando Pereira con una delegación del FA.

Yamandú Orsi junto a Pedro Sánchez.

Yamandú Orsi junto a Pedro Sánchez.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Senado aprobó por unanimidad la licencia del presidente Yamandú Orsi para asistir al encuentro “Democracia Siempre”, que se realizará en Madrid, entre el 16 y el 19 de abril, por convocatoria del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. La confirmación fue dada por el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, quien además valoró la participación del mandatario en medio de la polémica política que había generado el viaje.

Según explicó Brenta en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, la autorización parlamentaria “se ha votado por unanimidad y sin discusión, o sea que no ha generado ninguna clase de inconveniente”, dijo destacando que el respaldo incluyó a todos los partidos con representación en la cámara.

El legislador sostuvo que la presencia de Orsi en la cumbre es pertinente en el actual contexto internacional. “Está muy bien que el presidente asista a una cumbre de jefes de Estado que comparten una mirada respecto a la situación internacional que realmente nos preocupa a todos”, indicó. En ese sentido, describió un escenario global “extremadamente complejo”, marcado por tensiones en Medio Oriente y conflictos bélicos que, a su juicio, refuerzan la necesidad de instancias de diálogo político.

Brenta subrayó reconoció que el encuentro trasciende una identificación estrictamente ideológica y remarcó que el objetivo central es “transmitir una señal de promoción de la paz” y apostar a la resolución de conflictos “por la vía de la negociación diplomática y no por la guerra”.

Fernando Pereira asistirá a la cumbre de fuerzas progresistas

En relación al otro encuentro de fuerzas progresistas que también se realizará en España —la Global Progressive Mobilisation, convocada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para viernes 17 y sábado 18 de abril— y al que Orsi finalmente no asistirá, Brenta aclaró: “Está claro que el presidente va a participar en esa cumbre de jefes de Estado y que en otra instancia de carácter más político va a participar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acompañado por una delegación del Secretariado Ejecutivo”.

Embed - #25 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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