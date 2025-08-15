Hacete socio para acceder a este contenido

A 20 años del Programa

Orsi recibió a más de 500 maestras y maestros comunitarios en la residencia presidencial

“Es un gesto de cuidado invitarlas a la residencia de Suárez y que esté el presidente, porque es muy importante el trabajo que realizan”, expresó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la conmemoración por los 20 años del Programa Maestros Comunitarios, más de 500 docentes de todo el país fueron se reunieron este viernes 15 con el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes. La jornada comenzó en la mañana, cuando los educadores llegaron a Montevideo para participar de las actividades organizadas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para celebrar las dos décadas de esta iniciativa.

Tras el acto central, el grupo se trasladó a la residencia presidencial, donde compartió un almuerzo con Orsi, intercambió experiencias y se tomó fotografías junto al mandatario.

Resignificar la labor docente

El Programa Maestros Comunitarios, creado en 2005, tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias, promoviendo la integración de niños y potenciando la participación de la comunidad en los centros educativos.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que este encuentro es una forma de reconocer y resignificar la labor de estos docentes. “Es un gesto de cuidado invitarlas a la residencia de Suárez y que esté el presidente, porque es muy importante el trabajo que realizan”, expresó.

Caggiani recordó que, junto a técnicos de la ANEP y a equipos de los ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, las maestras y maestros comunitarios han logrado que más de 2.000 niños que estaban fuera del sistema educativo regresen a las aulas. “Se trata de que no se nos quede ninguno afuera, reconociendo el trabajo de la gente en cada territorio”, afirmó.

El jerarca subrayó que el programa ha transitado 20 años de aprendizajes, pero que aún quedan desafíos por delante, especialmente en un contexto en el que tres de cada diez niños nacen bajo la línea de pobreza. “La pobreza no es solo falta de plata; por eso el trabajo de las maestras comunitarias es clave”, puntualizó.

