Orsi recibió a más de 500 maestras y maestros comunitarios en la residencia presidencial

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que este encuentro es una forma de reconocer y resignificar la labor de estos docentes. “Es un gesto de cuidado invitarlas a la residencia de Suárez y que esté el presidente, porque es muy importante el trabajo que realizan”, expresó.

Caggiani recordó que, junto a técnicos de la ANEP y a equipos de los ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, las maestras y maestros comunitarios han logrado que más de 2.000 niños que estaban fuera del sistema educativo regresen a las aulas. “Se trata de que no se nos quede ninguno afuera, reconociendo el trabajo de la gente en cada territorio”, afirmó.

El jerarca subrayó que el programa ha transitado 20 años de aprendizajes, pero que aún quedan desafíos por delante, especialmente en un contexto en el que tres de cada diez niños nacen bajo la línea de pobreza. “La pobreza no es solo falta de plata; por eso el trabajo de las maestras comunitarias es clave”, puntualizó.