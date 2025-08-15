En el marco de la conmemoración por los 20 años del Programa Maestros Comunitarios, más de 500 docentes de todo el país fueron se reunieron este viernes 15 con el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes. La jornada comenzó en la mañana, cuando los educadores llegaron a Montevideo para participar de las actividades organizadas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para celebrar las dos décadas de esta iniciativa.
A 20 años del Programa
Orsi recibió a más de 500 maestras y maestros comunitarios en la residencia presidencial
“Es un gesto de cuidado invitarlas a la residencia de Suárez y que esté el presidente, porque es muy importante el trabajo que realizan”, expresó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.