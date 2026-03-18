Orsi respaldó al intendente Olivera en polémica por planta de hidrógeno verde

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin dijo que está en contacto permanente con su par argentino, Pablo Quirno, que conoce la opinión de las autoridades argentinas y que está dispuesto a ayudar.

Orsi lo ve bien

“Venimos bien con la empresa y creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos argentinos”, afirmó Orsi.

Respecto a la posibilidad de reiterar un conflicto como el planteado con la instalación de la papelera Botnia, hoy UPM, dijo Orsi que "no estamos todavía en ese nivel".

"Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar, y eso tiene que ver con decisiones que tendrán que tomar los privados a sugerencias del Estado uruguayo", agregó.

Aseguró que se está "avanzando" en el proceso para la instalación de la planta. Estamos hablando de un proyecto de generación de hidrógeno verde que surgió hace unos años. El gobierno anterior le puso toda la energía para que esto pueda salir. Es una buena idea que ahora hay que aterrizar. Venimos bien con la empresa", apuntó.

Relocalizar

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó el martes que "la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse". En caso contrario, amenazó con recurrir a la Corte de La Haya.

Durante su alocución, Frigerio hizo referencia al conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia -hoy UPM-. “No podemos permitir otra Botnia”, señaló. “Después de ese mal paso que dio Argentina, no podemos repetirlo”, agregó.