El presidente Yamandú Orsi encabezará este jueves un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva con el objetivo de cerrar el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal que el Poder Ejecutivo presentará el domingo 31 de agosto (fecha límite) ante el Parlamento.
Lo presentarán el domingo
Orsi reúne al Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto Quinquenal
El presupuesto prevé un incremento de 140 millones de dólares en el gasto público. Las prioridades son primera infancia, desarrollo y seguridad.