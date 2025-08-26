Orsi reúne al Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto Quinquenal

El ingreso del proyecto de ley será el domingo 31 de agosto. El martes 2 de setiembre, se formalizará el ingreso y el viernes 5, se comenzará a trabajar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al recibir al equipo económico y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

"La la frazada siempre es corta", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi reconoció en las últimas h oras que el Presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento en los próximos días "se queda corto" con respecto a las aspiraciones del gobierno.

El mandatario lamentó que "en Uruguay la frazada siempre es corta" para cubrir todas las aspiraciones.

"En un país del sur, cuando uno mira los volúmenes y el PBI de otros países y otras regiones, por supuesto, es mucho lo que tenemos que atender, son muchas las dificultades sociales. Por lo tanto, manejar ese equilibrio es la clave y Uruguay lo ha sabido hacer desde hace más de 100 años", opinó.