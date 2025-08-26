Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Lo presentarán el domingo

Orsi reúne al Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto Quinquenal

El presupuesto prevé un incremento de 140 millones de dólares en el gasto público. Las prioridades son primera infancia, desarrollo y seguridad.

Consejo de Ministros de Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi encabezará este jueves un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva con el objetivo de cerrar el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal que el Poder Ejecutivo presentará el domingo 31 de agosto (fecha límite) ante el Parlamento.

El presupuesto prevé un incremento de 140 millones de dólares en el gasto público. Las prioridades del gobierno de Orsi estarán puestas en primera infancia, desarrollo y seguridad. La iniciativa establecerá el financiamiento de las 63 medidas planteadas por el Frente Amplio en campaña electoral.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio en Diputados, Mariano Tucci, adelantó que el proyecto de ley tendrá alrededor de 500 artículos e ingresará por la Cámara de Representantes. "Por lo tanto, nos esperan 45 días intensos de trabajo y también de negociación política porque el Frente Amplio no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados", indicó. Tucci se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El ingreso del proyecto de ley será el domingo 31 de agosto. El martes 2 de setiembre, se formalizará el ingreso y el viernes 5, se comenzará a trabajar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al recibir al equipo económico y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

"La la frazada siempre es corta", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi reconoció en las últimas h oras que el Presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento en los próximos días "se queda corto" con respecto a las aspiraciones del gobierno.

El mandatario lamentó que "en Uruguay la frazada siempre es corta" para cubrir todas las aspiraciones.

"En un país del sur, cuando uno mira los volúmenes y el PBI de otros países y otras regiones, por supuesto, es mucho lo que tenemos que atender, son muchas las dificultades sociales. Por lo tanto, manejar ese equilibrio es la clave y Uruguay lo ha sabido hacer desde hace más de 100 años", opinó.

