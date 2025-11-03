Hacete socio para acceder a este contenido

Política Consejo de Ministros | Cardama | presupuesto

Información y puesta a punto

Orsi reúne al Consejo de Ministros para delinear acciones

El presidente Yamandú Orsi reunirá al Consejo de Ministros para abordar dos temas centrales: Cardama y presupuesto.

Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi convocó a un Consejo de Ministros con agenda abierta para hoy, lunes 3 de noviembre, a las 10:00 horas, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Si bien la agenda es abierta, los temas centrales de la reunión son el avance de las negociaciones presupuestales en el Senado y la delicada situación generada por la denuncia penal contra el astillero español Cardama por la construcción de patrulleras oceánicas (OPV).

Asunto presupuestal

El gobierno busca blindar su postura ante las negociaciones en la Cámara de Senadores. En este marco, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ya adelantó a la Intergremial Universitaria que no se enviará un mensaje complementario al Parlamento. Esto implica que los pedidos de mayores fondos para la enseñanza superior serán postergados para futuras rendiciones de cuentas.

Se espera que Presidencia y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, presenten un informe detallado sobre el estado de las negociaciones.

Diferendo con Astillero Cardama

El segundo punto crucial es la situación legal y contractual generada por la denuncia penal contra Cardama.

El Poder Ejecutivo busca informar y poner al tanto de la situación a todo el gabinete para "blindarlo" ante la controversia. Días atrás, el presidente Orsi, acompañado por Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, anunció la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al Estado, una acción que ha sido rechazada por la oposición. La reunión ministerial servirá para coordinar la posición del gobierno respecto a este complejo diferendo.

