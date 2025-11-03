Orsi reúne al Consejo de Ministros para delinear acciones

Diferendo con Astillero Cardama

El segundo punto crucial es la situación legal y contractual generada por la denuncia penal contra Cardama.

El Poder Ejecutivo busca informar y poner al tanto de la situación a todo el gabinete para "blindarlo" ante la controversia. Días atrás, el presidente Orsi, acompañado por Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, anunció la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al Estado, una acción que ha sido rechazada por la oposición. La reunión ministerial servirá para coordinar la posición del gobierno respecto a este complejo diferendo.