El presidente Yamandú Orsi convocó a un Consejo de Ministros con agenda abierta para hoy, lunes 3 de noviembre, a las 10:00 horas, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Si bien la agenda es abierta, los temas centrales de la reunión son el avance de las negociaciones presupuestales en el Senado y la delicada situación generada por la denuncia penal contra el astillero español Cardama por la construcción de patrulleras oceánicas (OPV).
Información y puesta a punto
Orsi reúne al Consejo de Ministros para delinear acciones
