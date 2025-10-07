Orsi se reunió con municipales y ahora espera al FOICA

El fin de la reunión fue dar a concoer el avance de la negociación colectiva de los trabajadores municipales y la calidad del trabajo en ese sector. Por otra parte, se intercambió acerca del proyecto de ley para el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales, según se detallaron los jerarcas una vez terminado el encuentro.

Además del FOICA, Orsi recibirá a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, donde tratará la problemática en el sector lácteo.