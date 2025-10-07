Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Juan Castillo |

EN TORRE EJECUTIVA

Orsi se reunió con municipales y ahora espera al FOICA

El presidente de la República Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo se reúnen con sindicatos en un marco de confilctividad.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República Yamandú Orsi, recibe este martes en Torre Ejecutiva a varias delegaciones de sindicatos de varios sectores de actividad. Hoy mas temprano mantuvo un encuentro con la Federación Nacional de Municipales (FMN), y sobre el mediodía espera a la Federación de Obrerios de la Industria de la Carne y Afines (FOICA).

De las reuniones también participa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

En la reunión con la Federación Nacional de Municipales, se abordó la negociación colectiva del sector y el proyecto de ley para regular el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales.

Como parte de la comitiva del sindicato, asistieron el presidente de la FMN Luis Comba ; la secretaría general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Silvia Tejera, y el titular de Adeom Salto, Juan Carlos Gómez. Además, se sumó el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

El fin de la reunión fue dar a concoer el avance de la negociación colectiva de los trabajadores municipales y la calidad del trabajo en ese sector. Por otra parte, se intercambió acerca del proyecto de ley para el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales, según se detallaron los jerarcas una vez terminado el encuentro.

Además del FOICA, Orsi recibirá a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, donde tratará la problemática en el sector lácteo.

Temas

Dejá tu comentario

