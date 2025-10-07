El presidente de la República Yamandú Orsi, recibe este martes en Torre Ejecutiva a varias delegaciones de sindicatos de varios sectores de actividad. Hoy mas temprano mantuvo un encuentro con la Federación Nacional de Municipales (FMN), y sobre el mediodía espera a la Federación de Obrerios de la Industria de la Carne y Afines (FOICA).
EN TORRE EJECUTIVA
Orsi se reunió con municipales y ahora espera al FOICA
El presidente de la República Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo se reúnen con sindicatos en un marco de confilctividad.