Orsi sostuvo que el plebiscito por allanamientos nocturnos es maniobra para captar votos

Candidato reflexivo

No obstante no se cierra a analizarla. Recordó que “se viene discutiendo hace tiempo” y está abierto a “analizarla y discutirla”. “No me niego a discutirlo, en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad. No puede ser que estemos discutiendo solo allanamientos nocturnos y no estamos hincándole el diente al tema lavado de activos. Las denuncias por lavado de activos cada vez son menos. O actividades sospechosas cada vez son menos cuando sabemos que el narcotráfico crece. Algo nos está pasando por ahí y es mucho más grande ese bicho que el otro”, añadió.

“Lo que se sabe es que no es una medida que en el mundo cuando se aplica de resultado inmediato. He hablado con trabajadores del Ministerio del Interior y ¡mamita! No es cuestión de sacar la restricción de los allanamientos, después hay que ir”, subrayó.

Compartió lo manifestado por Cosse, quien dijo de que en la noche se puede cometer errores al allanar.