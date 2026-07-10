Femicidios: el reclamo que el Pit-Cnt llevó a Orsi y la respuesta que recibió

En ese sentido, recordó que el Pit-Cnt viene reclamando desde hace años un mayor presupuesto para las políticas de género, tanto en los ámbitos de diálogo social como en los espacios consultivos vinculados a género y cuidados.

Spilman señaló que el sindicato de trabajadores judiciales había advertido durante la discusión presupuestal la necesidad de crear al menos 17 juzgados especializados para atender las situaciones de violencia basada en género, en un contexto de unas 40.000 denuncias anuales y alrededor de 33 femicidios por año. Sin embargo, afirmó que el presupuesto presentado "no permitió hacer ni siquiera un solo juzgado especializado".

Además del fortalecimiento del sistema judicial, indicó que la central sindical insistió en la necesidad de ampliar las soluciones habitacionales para mujeres que atraviesan situaciones de violencia y de generar condiciones de empleo que les permitan salir de esos contextos. "Muchas veces las mujeres soportan la violencia porque no tienen a dónde irse con sus hijos o hijas", afirmó.

La dirigente vinculó además la violencia de género con las condiciones de pobreza y desigualdad. En ese marco, sostuvo que los hogares más pobres son mayoritariamente sostenidos por mujeres y consideró que las políticas sociales también deben contemplar esa realidad.

"No tenemos respuesta"

Consultada sobre la respuesta concreta del presidente acerca del planteo por la escalada de femicidios, Spilman dijo que Orsi "escuchó atentamente los reclamos, realizó consultas y tomó nota de las preocupaciones", aunque aseguró que no hubo compromisos específicos.

"Nos fuimos de la reunión con un presidente que estuvo muy abierto a escuchar, que fue muy respetuoso y consultó muchas cosas, tomó nota de muchas otras, pero una respuesta concreta en este tema, que para nosotros es tan sensible, no tenemos", afirmó.

De acuerdo a la dirigente, el mandatario preguntó si el tema estaba siendo abordado dentro del Plan Más Barrio y coincidió en la importancia de fortalecer la formación y la educación para prevenir la violencia de género desde edades tempranas.

Spilman también confirmó que durante la reunión la central sindical planteó la necesidad de considerar la situación como una emergencia nacional. "Le dijimos que para nosotros esto es una emergencia, así como fue una emergencia la pandemia, es lo mismo", señaló.

"Él comparte nuestros planteos sobre este tema, sentí que había preocupación. El tema es que no vemos demasiada respuesta a esta temática", sostuvo.

Frente a ese escenario, adelantó que la central sindical continuará impulsando estos reclamos junto a organizaciones feministas. "Desde el Pit-Cnt no vamos a dejar de hacer estos planteos donde corresponda, de pensar en conjunto cómo vamos a accionar frente a esto, y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias", aseguró.

Empleo, capacitación y autonomía económica

Más allá del reclamo presupuestal, la dirigente explicó que la central presentó propuestas vinculadas a la autonomía económica de las mujeres como una herramienta para prevenir la violencia.

Entre ellas, mencionó la incorporación de medidas de "discriminación positiva" para facilitar el acceso al empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad dentro de la futura ley de trabajo que se analiza en la órbita del Ministerio de Trabajo. "Para nosotros es muy importante que en la política pública exista una discriminación positiva hacia los puestos de trabajo para estas mujeres", indicó.

También cuestionó que las capacitaciones dirigidas a mujeres víctimas de violencia se concentren casi exclusivamente en tareas de cuidados o servicios. "Nunca se piensa en capacitar a las mujeres en tecnología, por ejemplo", afirmó.

Spilman sostuvo que ampliar esas oportunidades permitiría acceder a empleos mejor remunerados y reducir la precarización laboral. Agregó que estas propuestas surgieron en distintos momentos de la reunión, especialmente durante el intercambio sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y el futuro del mundo del trabajo.

"Falló todo"

Al evaluar la respuesta del Estado frente al aumento de los femicidios, Spilman consideró que las fallas son múltiples y exceden a un único organismo.

"Cada vez que vemos un femicidio pensamos y decimos: falló todo. Fallaron las políticas públicas, fallaron las decisiones políticas, fallaron los vecinos que escucharon y no denunciaron, falló la policía que fue a ver qué pasaba y cómo le dijeron que estaba todo bien, se fueron y al rato mataron a la mujer", expresó.

La dirigente también manifestó preocupación por la circulación de discursos de odio contra las mujeres en redes sociales y otros ámbitos públicos, al entender que contribuyen a perpetuar la violencia. "Nuestro compromiso también es tratar de combatir esos discursos de odio", concluyó.